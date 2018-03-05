Афтепати «Оскар»-2018: 40 лучших нарядов вечеринки
Традиционное афтепати «Оскара» проводит журнал Vanity Fair: по размаху, списку приглашенных и их нарядам оно не уступает самому чествованию кинематографистов. Мы составили собственный гид по best-dressed и рассказываем, в чем пришли на вечеринку Джаред Лето, Эмма Уотсон, Холли Берри и Эмили Ратаковски.
Звезды, которые не были задействованы в церемонии, после красной дорожки сразу отправились на прием. Эмма Стоун успела сменить черные брюки на желтое коктейльное платье Louis Vuttion, новый амбассадор Chanel Марго Робби надела платье из кутюрной линейки бренда, Люпита Нионго изменила Versace с другим итальянцем — Armani Prive, а Сальма Хайек оправдалась за неудачный выход на «Оскар» в новом платье от Gucci.
Вечеринка Vanity Fair собирает гораздо больше знаменитостей, чем красная дорожка премии. Во-первых, на «Оскар» приглашаются только номинанты или герои фильмов-номинантов, а во-вторых, ошибиться с выбором образа на афтепати не так страшно, как перед входом в театр Dolby. Гостьи надевают самые смелые (откровенные/экстраординарные/голые) платья, как, например, Алессандра Амбросио (Ralph & Russo), Холли Берри (Zuhair Murad) или американская певица Жанель Монэ (Christian Siriano).
А вот девушки, привыкшие эпатировать призывами к феминизму, минимумом одежды и очень глубокими декольте, в этот раз вышли в скромных однотонных луках. Эмили Ратаковски выбрала бордовое «средневековое» платье (теперь, как-никак, замужняя дама!), Майли Сайрус — асимметричный наряд от Prabal Gurung, а Зои Кравиц — мини из страусиных перьев. То самое, из зажигательной рекламы Saint Laurent.
За мужской стиль на вечере отвечали спутники актрис и мастодонт стайлинга Джаред Лето. Лауреат «Оскара-2014» за драматичную роль в «Далласском клубе покупателей» позировал перед репортерами в Gucci — в бархатном пиджаке, рубашке свободного кроя, классических черных брюках и ботинках с фирменной перемычкой. Рядом с ним не хватало еще одного поклонника марки (для которого Алессандро Микеле теперь делает концертные костюмы) Элтона Джона. Певец появился за кулисами церемонии (в «черепашьих» розовых очках!), а в светскую хронику Vanity Fair так и не попал
Фото: vogue.com
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