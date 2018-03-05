Афтепати «Оскар»-2018: 40 лучших нарядов вечеринки

За мужской стиль на вечере отвечали спутники актрис и мастодонт стайлинга Джаред Лето. Лауреат «Оскара-2014» за драматичную роль в «Далласском клубе покупателей» позировал перед репортерами в Gucci — в бархатном пиджаке, рубашке свободного кроя, классических черных брюках и ботинках с фирменной перемычкой. Рядом с ним не хватало еще одного поклонника марки (для которого Алессандро Микеле теперь делает концертные костюмы) Элтона Джона. Певец появился за кулисами церемонии (в «черепашьих» розовых очках!), а в светскую хронику Vanity Fair так и не попал