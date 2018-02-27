16-летняя дочь Синди Кроуфорд стала новым лицом Chanel

После первого модного сезона Кайи Гербер мы предсказывали, что 16-летняя дочь и копия Синди Кроуфорд потеснит с подиума Кендалл Дженнер, Джиджи и Беллу Хадид. Спустя полгода после ее дебюта на шоу Calvin Klein она делает показы на Неделе Высокой моды и участвует в самых обсуждаемых фэшн-проектах. Теперь Кайя еще и официальный амбассадор дома Chanel — Карл Лагерфельд лично снял в ее новом кампейне сумок, пригласив в святая святых — апартаменты основательницы бренда.