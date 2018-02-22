Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун стала новым лицом Calvin Klein

Вместе со старлеткой в кампейне снялись актриса Пэрис Джексон и модель Лулу Тенней, которая постоянно участвует в показах и фотосессиях марки. Все они были одеты в контрастные рубашки и джинсы из весенне-летней коллекции Calvin Klein, а также топы и футболки из бельевой линейки бренда.