Актриса сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун стала новым лицом Calvin Klein
Calvin Klein продолжил снимать весенне-летнюю кампанию: после группировки ASAP Mob, певицы Соланж Ноулз, детей Синди Кроуфорд и семейства Кардашьян в рекламе #MyCalvins появилась 14-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Этого момента фанаты актрисы ждали очень долго: Милли выходит в нарядах бренда на все красные дорожки, а официального предложения стать амбассадором ей так и не поступало.
Вместе со старлеткой в кампейне снялись актриса Пэрис Джексон и модель Лулу Тенней, которая постоянно участвует в показах и фотосессиях марки. Все они были одеты в контрастные рубашки и джинсы из весенне-летней коллекции Calvin Klein, а также топы и футболки из бельевой линейки бренда.
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