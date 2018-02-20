7 современных трендов, которые предсказал Курт Кобейн
В день рождения легендарного музыканта Nirvana, популяризатора стиля «гранж» и главного рок-н-ролльщика 90-х Курта Кобейна вспоминаем леопардовые шубы, футболки с надписями и «черепашьи» очки, которые он носил до того, как это стало мейнстримом.
Джинсы с заплатками
Курт смеялся над педантичностью модников 80-х, их стремлением подобрать колготки под цвет пиджака и надеть на себя все самое лучшее сразу. Предвкушая эпоху, когда люди будут работать прямо из дома, вести расслабленный образ жизни и не обращать внимание на свой (и чужой) внешний вид, он стал носить небрежные вещи, которые сегодня назвали бы стилем «нормкор». Рваные джинсы — один из главных маркеров этого понятия: Курту было плевать на растянутые колени, количество дырок на правой штанине и возраст любимых широких брюк. «Пробоины» в собственных луках он прятал за заплатками разных фактур и рисунков — сегодня такого эффекта добиваются специально, как, например, в коллекциях Philipp Plein и Dsquared2.
Стирание гендерных границ
На одном из концертов в Рио-де-Жанейро Курт вышел на сцену в женском платье и произнес: «В платье я чувствую себя свободно. Считается, что парни не должны их носить, но на самом деле это очень удобно и сексуально. В джинсах у меня затекает член, поэтому дома я всегда хожу в юбках». Такой стейтмент-ход в 1993-м был намного резонанснее модных акций против харрасмента и феминистских маршей в футболках от Christian Dior. Естественно, мужчины не ринулись штурмовать женские коллекции, но первый шаг в демократизации моды и избавления от гендерных стереотипов был сделан (и закреплен обложкой британского журнала The Face).
Леопардовые шубы
Платья и юбки Кобейн заимствовал из гардероба жены Кортни Лав, которая идеально сочетала белое манто и игрушечную диадему, прозрачный топ и сетчатые колготки, вечерний наряд и домашний халат-накидку. Леопардовая шуба, появившаяся в культовой съемке фотографа Джесси Фромана, также была взята у Лав и стилизована шапкой-ушанкой и «черепашьими» очками. Именно эти фотографии Курта добавляют в мудборд современных коллекций, воспевающих «кокаиновую эпоху» и бум анималистичных принтов.
Очки Jackie O
Крупные очки с белой оправой, которые получили название Jackie O в честь главной носительницы аксессуара Жаклин Кеннеди, придумал в 60-х годах Андре Курреж. Потом они не раз появлялись в коллекциях Couture Future, образах Одри Хепберн и американских it-girls, но вошли в модную историю именно благодаря Курту Кобейну. Сейчас их помнят исключительно как «очки Курта»: появляясь на подиуме (как было с Saint Laurent или Gucci), они трактуются как оммаж лидеру группы Nirvana и перетекают в образы сегодняшних поклонников гранжа.
Рваные свитеры
Курт Кобейн не покупал дорогую одежду: он заимствовал ее у друзей, совершал налеты на секонд-хенды и выторговывал у американских бомжей. Отсюда и рваные, часто грязные свитеры, которые музыкант надевал на фотосессии и концерты, — спустя 20 лет они продаются у Yeezy, Raf Simons и Acne Studios, причем далеко не за пустяковую цену.
Пижамные рубашки
На скромную гавайскую свадьбу с Кортни Лав Кобейн пришел в хлопковой клетчатой пижаме. «Мне было лень напяливать смокинг», — говорил он пару лет спустя. Позже пижамные рубашки — с карманами, крупными пуговицами и аляповатым принтом — присутствовали во многих его повседневных луках, часто с надетой сверху курткой или кардиганом. Курт стеснялся своей худобы: он не мог набрать вес из-за проблем со здоровьем, но хотел выглядеть на концертах «как плотный, нормальный человек». Поэтому популяризацию оверсайза тоже приписывают музыканту — не как дань моде, а вынужденный прием.
Вещи с надписями
Засилье политических лозунгов и социальных манифестов в одежде началось еще в 90-х годах, во многом благодаря Nirvana и другим эпатажным рок-группам. Курт выражал свои мысли не только при помощи песен, но и через «крикливые» футболки — «Corporate magazines still sucks» (в ней он снялся для Rolling Stone), «Hi, How are you?» с обложкой альбома Дэниэла Джонстона и «Grunge is dead», в которой он появился на фото с новорожденной дочерью Фрэнсис Бин Кобейн. Одни бренды копируют надписи подчистую (как Sacai для коллекции 2017 года), другие — саму идею общения с окружающими. Так или иначе, говорящий принт не выйдет из моды еще пару сезонов, а марки продолжат состязаться в остроумии референсов.
Фото: Pinterest, Shutterstock, vogue.com
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.