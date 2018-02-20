7 современных трендов, которые предсказал Курт Кобейн

Стирание гендерных границ

На одном из концертов в Рио-де-Жанейро Курт вышел на сцену в женском платье и произнес: «В платье я чувствую себя свободно. Считается, что парни не должны их носить, но на самом деле это очень удобно и сексуально. В джинсах у меня затекает член, поэтому дома я всегда хожу в юбках». Такой стейтмент-ход в 1993-м был намного резонанснее модных акций против харрасмента и феминистских маршей в футболках от Christian Dior. Естественно, мужчины не ринулись штурмовать женские коллекции, но первый шаг в демократизации моды и избавления от гендерных стереотипов был сделан (и закреплен обложкой британского журнала The Face).