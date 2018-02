7 современных трендов, которые предсказал Курт Кобейн

Вещи с надписями

Засилье политических лозунгов и социальных манифестов в одежде началось еще в 90-х годах, во многом благодаря Nirvana и другим эпатажным рок-группам. Курт выражал свои мысли не только при помощи песен, но и через «крикливые» футболки — «Corporate magazines still sucks» (в ней он снялся для Rolling Stone), «Hi, How are you?» с обложкой альбома Дэниэла Джонстона и «Grunge is dead», в которой он появился на фото с новорожденной дочерью Фрэнсис Бин Кобейн. Одни бренды копируют надписи подчистую (как Sacai для коллекции 2017 года), другие — саму идею общения с окружающими. Так или иначе, говорящий принт не выйдет из моды еще пару сезонов, а марки продолжат состязаться в остроумии референсов.