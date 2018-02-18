Кристофер Бейли посвятил прощальную коллекцию для Burberry ЛГБТ-молодежи
Кристофер Бейли представил свою последнюю коллекцию для Burberry. Он раскрасил фирменную клетку бренда в радужные цвета, чтобы привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-молодежи по всему миру.
«Сейчас лучшее время, чтобы сказать: мы разные и в этом кроется наша сила и творческий потенциал», – рассказал дизайнер за кулисами шоу.
В новой коллекции он не стал ограничиваться только радужной клеткой, в цветах ЛГБТ+ флага были сумки, шапки, пуховики и кроссовки. В финальном образе вышла его давняя подруга и муза бренда – Кара Делевинь. На ней была надета радужная шуба из искусственного меха. Шоу Burberry стало первым за два года, в котором она вышла на подиум. В последнее время она увлечена развитием своей актерской карьеры.
На шоу также представили мультисенсорную инсталляцию «Our time». Её создали в сотрудничестве с United Visual Artists. Это часть экспозиции Музея Старого и Нового Искусства в Австралии. Однако Кристофер Бейли специально адаптировал звук и подвижные элементы для своего показа.
Напомним, Кристофер Бейли работал над коллекциями Burberry с 2001 года. В октябре прошлого года стало известно, что он покинет свой пост 31 марта, после того как покажет последнюю осенне-зимнюю коллекцию для бренда. На посту креативного директора его сменит Марко Гобетти.
Фото: Vogue.com.
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