Кристофер Бейли посвятил прощальную коллекцию для Burberry ЛГБТ-молодежи

«Сейчас лучшее время, чтобы сказать: мы разные и в этом кроется наша сила и творческий потенциал», – рассказал дизайнер за кулисами шоу.

В новой коллекции он не стал ограничиваться только радужной клеткой, в цветах ЛГБТ+ флага были сумки, шапки, пуховики и кроссовки. В финальном образе вышла его давняя подруга и муза бренда – Кара Делевинь. На ней была надета радужная шуба из искусственного меха. Шоу Burberry стало первым за два года, в котором она вышла на подиум. В последнее время она увлечена развитием своей актерской карьеры.