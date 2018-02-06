Как носить главные вещи сезона — мастер-класс от самых стильных бабушек (и дедушек!) в Instagram

Лили Хейс косплеит Карла Лагерфельда, Элвиса Пресли и Grumpy Cat — да так, что ей позавидуют участники «Старкона» и «Комик Кона». Тонированные очки, снепбэк, леггинсы с оптической иллюзией и розовая кофта из плюша могут превратить бабушку в кого угодно — главное здесь ее мимика и самоирония!