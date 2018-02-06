Как носить главные вещи сезона — мастер-класс от самых стильных бабушек (и дедушек!) в Instagram
Кажется, мы нашли конкурентов 89-летней Элен Рут ван Винкл и 72-летнего жителя Хабаровска: Instagram покоряют другие бабушки и дедушки-хайпбисты. Они показывают, как носить фуксию, футболку Supreme и обувь Dries Van Noten, когда тебе далеко «за» модельный возраст.
@iconaccidental
64-летняя Лин Слейтер зовет себя «иконой по случайности» и «культурным инфлюенсером», но 407 000 Instagram-подписчиков бабушки называют ее не иначе как «фэшн-убийцей». Многослойные образы от Yohji Yamamoto, VR-очки как у героя мультфильма «Валли», яркие шубы в стиле пэчворк, платья из сетки и дырявая винтажная сумка Louis Vuitton это мнение подтверждают.
@moonlin0106
90-летняя китаянка Мун Лин ведет блог о здоровом питании и долголетии, разбавляя фото еды и пейзажей повседневными луками. Полосатый пиджак вместе с бомбером Gucci, футболка из коллаборации DHL и Vetements, майка с надписью Antisocial — юным скейтерам стоит использовать Instagram Лин в качестве модного альманаха.
@dinneranddance
Лэнс Уэлш из лондонского Сохо продавал фрукты на местном рынке, надевая на работу любимый Supreme, теплую парку и перчатки «без пальцев». После того, как покупатели стали фотографировать Лэнса для Instagram, на мастодонта стайлинга обратили внимание в дирекции уличной марки. Теперь 57-летний Уэлш рекламирует Supreme легально и официально — его снимают авторы Dazed, Vice и британского Vogue.
@olgaspbx
60-летняя жительница Петербурга озвучивает возраст в шапке профиля — все равно никто не поверит! Джинсы-бойфренды, корсет, каблуки и чокер с кулоном (вкупе с гладкой кожей и точеной фигурой) заставляют прохожих обращаться к Ольге исключительно начиная со слова «девушка».
@lili_hayes
Лили Хейс косплеит Карла Лагерфельда, Элвиса Пресли и Grumpy Cat — да так, что ей позавидуют участники «Старкона» и «Комик Кона». Тонированные очки, снепбэк, леггинсы с оптической иллюзией и розовая кофта из плюша могут превратить бабушку в кого угодно — главное здесь ее мимика и самоирония!
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