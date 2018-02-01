Знакомьтесь, Ольга Чернощекова — дизайнер из Петербурга, которая покорила Европу одной коллекцией
Дизайнер Ольга Чернощекова — призер выставки Союза Дизайнеров, участница Недель моды в Лондоне, Кракове, Токио, Лондоне и Будапеште, финалист нашего проекта «Новые имена в моде» — и все это с одной коллекцией! Нам девушка рассказала, как появились ее сумки-гробы, серия «говорящих» шуб и костюм для выпускного с фразой «И че?».
Год назад ты выпустила первую полноценную коллекцию. Как долго занималась дизайном до этого?
Моя мама шила одежду, и весь процесс «от» и «до» я видела с ранних лет: мастерской в те времена не было, и она работала дома. Все мои эскизы мама легко воплощала в реальные вещи — это длилось вплоть до окончания школы. Потом я уже стала делать одежду сама — сначала «на коленке», не зная ничего о крое и правильности швов, а затем в Университете технологий и дизайна.
А сейчас мама шьет?
Да, у нее полноценная мастерская, которой делится со мной. В какой-то мере мама даже лучше университета: объясняет, как добиться той или иной формы, помогает на всех этапах производства.
Нужно ли было вообще поступать в университет, если дома есть личный «преподаватель»?
Без университета я бы вряд ли начала работать с мехом, не выиграла столько конкурсов и не попала на зарубежные Недели моды. К нам на занятие приезжали мастера-датчане — они подарили каждому студенту «шкурку» и научили с ней работать. Спустя время я сшила свою дебютную шубу и с ней одной заняла третье место в конкурсе «Адмиралтейская игла-2015».
Что насчет Недель моды, то наш преподаватель состоит в обществе European Fashion Union. Она отбирает лучшие коллекции учащихся, конструирует общее шоу и колесит с ним по всей Европе. В Будапеште я показывала одежду среди других студентов, а в Лондоне подиум был только моим!
А зачем тебе нужно было участие в нашем конкурсе «Новые имена в моде»?
«Имена» — это все-таки Россия, Петербург, и я думаю, мне пока нужно распространяться внутри отечественной индустрии. Плюс, когда люди со своим вкусом и стилем признают тебя одним из десяти лучших новичков в моде (как это было на конкурсе) — это дорогого стоит, хотя поначалу больше шокирует. Я считала, что не доросла до уровня «Новых имен в моде», не хотела отправлять лукбук на сайт. Но решившись, получила звонок со словами: «Здравствуйте, вы — финалистка конкурса «Собака.ru» и будете показывать коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге».
Что дал тебе конкурс помимо показа?
Самое главное — люди, с которыми меня столкнул этот конкурс. К примеру, с Сашей Степановой из бренда Amplituda мы не только дружим, но еще и сотрудничаем — недавно отсняли ее в моих шубах, танцующую в стиле Vogue на «Апрашке». А еще «Собака.ru» всячески поддерживает своих победителей: зовет на мероприятия, публикует лукбуки, добавляет в подборки одежды. Это очень много для меня значит.
С другими финалистами не конкурируете в борьбе за российский рынок?
Конечно, все молодые дизайнеры соперничают, даже несмотря на разные направления деятельности. Стараемся не поднимать рабочие моменты в диалоге, но можем помочь друг другу, например, с поиском ткани.
А как ты можешь назвать свое направление?
«Работа с мехом и авторские приемы декорирования». Это, в первую очередь, шубы и аксессуары с цитатами — из моей собственной головы, литературы или фильма. Очень люблю Игоря Волошина и его «Нирвану», книги «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза и «Черный Обелиск» Эриха Марии Ремарка. Фраза из последней — «Тот, кто не хочет ничего удержать, владеет всем» — напечатана на одной из моих фирменных сумок.
У тебя же есть идеальный костюм для выпускного — с фразой «И че?»! Почему написала на лампасах ее, и как реагируют люди?
Я не ставила себе цель сделать лук для выпускного — просто хотела классный брючный костюм. Купила ткань и только через год сшила из нее широкие штаны и длинный мужской пиджак, а сбоку пустила «борзую» надпись. «И че?» — это отражение меня, моих мыслей и моего характера. Ну и ситуации с получением диплома бакалавра — «И че, че дальше?».
Когда я поехала в костюме на Неделю моды в Лондон, по нему можно было определить, сколько в округе русских. Девочки-модели подбегали и говорили: «Как круто!», — и едва ли не снимали с меня одежду, чтобы сфотографироваться. А в Петербурге однажды спросили: «Ну так и че?». И ввели меня в ступор. Пришлось как-то выкручиваться, что-то объяснять.
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Показ финалистов «Новых имен в дизайне-2017» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
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Показ финалистов «Новых имен в дизайне-2017» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
-
Показ финалистов «Новых имен в дизайне-2017» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
-
Показ финалистов «Новых имен в дизайне-2017» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
-
Показ финалистов «Новых имен в дизайне-2017» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
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Показ финалистов «Новых имен в дизайне-2017» в рамках Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
А идея с сумками-гробами откуда пришла?
Вся моя коллекция, принты, основаны на рассуждениях о глобальных понятиях. И этот «гроб» символизирует то, что человек может похоронить себя своими же руками. Когда пускает в жизнь клише, мыслит штампами, поддается стадному чувству. Я много раз сталкивалась с подобным, и мне захотелось поделиться этим с другими — пусть смотрят на сумку и вспоминают о своей индивидуальности.
Где ты берешь мех для своих шуб? Заказываешь из-за границы?
Ищу по всему городу, точнее по всей России! Я не из тех людей, которые могут заказать материал через интернет и ждать. Мех нужно трогать, потому что его фотография не всегда соответствует действительности. Не столько важен цвет, сколько качество: не хотелось бы наткнуться на мех «советских игрушек», похожий на труп Чебурашки.
Он же искусственный? Эко?
Да, в своих коллекциях я использую искусственный мех. Но, благодаря стажировке в Дании и совместной работе ателье Kopenhagen Fur, я умею работать и с натуральным мехом тоже.
Чем отличается принцип работы?
Искусственный мех можно сравнить с полотном ткани, он расположен на тканной основе. А натуральную шкурку нужно растягивать до определенного размера, ждать, пока она высохнет и только потом работать. С ней нет «припусков» на швы, нужно все делать стык в стык — таковы особенности меховой машины.
При этом ты все делаешь одна. У тебя же нет команды?
Да, все сама. Возможно, в этом и минус. Нужно собирать людей, разделять между ними обязанности: одному отдать финансовую отчетность, другому — пиар, а самой заниматься творческим процессом. Хочется, чтобы о коллекции знали еще до того, как я ее сшила.
Что будет в твоей второй полноценной коллекции?
Она будет заявкой на асоциальность с глубоким внутренним смыслом. Одежда и ее элементы не будут бросаться в глаза — для меня важно, чтобы работу, в первую очередь, разглядели и поняли. На осмысление этой коллекции у меня ушел почти год, я приняла ошибки и многое поменяла.
Также хочу запустить сотрудничество со студией «Артлетика» — ребята делают невероятные граффити! Думаю, что дизайнер должен объединяться не с дизайнером, а с художниками или танцовщиками, тогда коллаборация будет действительно интересной.
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Редактор моды на сайте «Собака.ru» Алина Малютина в тотал-луке Olga Chernoschekova. Фото: Антон Рудзат
Как думаешь, ты бы пришла ко всему этому без выигранных конкурсов и европейских показов?
Каждый опыт давал мне важные знакомства, интересные выходы, новую работу. Но, наверное, не в той мере, в которой я ожидала. Многие дизайнеры думают, что после первого показа жизнь кардинально меняется, — нет. Даже если у тебя масса шоу в России и за рубежом, но полный провал в области пиара и SMM-маркетинга, ничего не получится. Посмотрите на людей с посредственными вещами, которые благодаря рекламе и подписчикам в инстаграме, делают огромные продажи! Тем временем поистине талантливые люди тихо и скромно шьют в своей мастерской. В этом году я планирую выйти из «кокона», обрести новое имя, полностью наладить работу бренда и вырасти из категории «начинающий дизайнер».
Чтобы принять участие в конкурсе «Новые имена в моде», нужно выложить лукбук с описанием бренда и коллекции на fashion.sobaka.ru. Заявки принимаем до 4 февраля.
Расшифровала Диана Алиева
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