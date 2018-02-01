Знакомьтесь, Ольга Чернощекова — дизайнер из Петербурга, которая покорила Европу одной коллекцией

Год назад ты выпустила первую полноценную коллекцию. Как долго занималась дизайном до этого?

Моя мама шила одежду, и весь процесс «от» и «до» я видела с ранних лет: мастерской в те времена не было, и она работала дома. Все мои эскизы мама легко воплощала в реальные вещи — это длилось вплоть до окончания школы. Потом я уже стала делать одежду сама — сначала «на коленке», не зная ничего о крое и правильности швов, а затем в Университете технологий и дизайна.

А сейчас мама шьет?

Да, у нее полноценная мастерская, которой делится со мной. В какой-то мере мама даже лучше университета: объясняет, как добиться той или иной формы, помогает на всех этапах производства.

Нужно ли было вообще поступать в университет, если дома есть личный «преподаватель»?

Без университета я бы вряд ли начала работать с мехом, не выиграла столько конкурсов и не попала на зарубежные Недели моды. К нам на занятие приезжали мастера-датчане — они подарили каждому студенту «шкурку» и научили с ней работать. Спустя время я сшила свою дебютную шубу и с ней одной заняла третье место в конкурсе «Адмиралтейская игла-2015».

Что насчет Недель моды, то наш преподаватель состоит в обществе European Fashion Union. Она отбирает лучшие коллекции учащихся, конструирует общее шоу и колесит с ним по всей Европе. В Будапеште я показывала одежду среди других студентов, а в Лондоне подиум был только моим!