Причиной для сопоставления стали похожие вещи: американская версия молодого Леонтьева позирует в рубашке точь-в-точь как из новой коллекции Gucci, а румяная брюнетка пронзает камеру в кожаном берете и чокере как у Кайи Гербер на шоу Moschino в Милане. За, казалось бы, смешной оболочкой рекламы-мема скрыта социальная подоплека: каждый кадр @siduations сопроводил тегом #fashionforthepeople («Мода для людей»), настаивая на демократизации фэшн-индустрии.