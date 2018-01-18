Мы нашли лучшую фэшн-рекламу сезона — с осовремененными каталогами 70-80-х годов
Пока бренды заняты выпуском кампейнов сезона весна-лето 2018, инстаграм @siduations (который мы назвали самым смешным фэшн-аккаунтом прошлого года) предлагает свои версии «хайповой» рекламы. Сидни Праватиотин соединил логотипы марок с каталогами 70-80-х годов, ретро-портретами и фотографиями плюс-сайз девушек из социальных сетей.
Причиной для сопоставления стали похожие вещи: американская версия молодого Леонтьева позирует в рубашке точь-в-точь как из новой коллекции Gucci, а румяная брюнетка пронзает камеру в кожаном берете и чокере как у Кайи Гербер на шоу Moschino в Милане. За, казалось бы, смешной оболочкой рекламы-мема скрыта социальная подоплека: каждый кадр @siduations сопроводил тегом #fashionforthepeople («Мода для людей»), настаивая на демократизации фэшн-индустрии.
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