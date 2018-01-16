«Растопим лед»: игроки «Женской хоккейной лиги» сняли свою версию календаря Pirelli
12 профессиональных хоккеисток снялись в календаре на 2018-й, «растопив лед» спортивной арены. Евгения Дюпина и Диана Канаева из «Динамо СПб», Оксана Афонина из ухтинского «Арктик-Университета», Надежда Морозова из красноярской «Бересты» и еще восемь призеров чемпионатов России и мира по хоккею ознаменовали каждый месяц наступившего года — в мокрых футболках, боди или бюстгальтерах.
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Татьяна Щукина, трехкратный чемпион России, чемпион ЖХЛ в составе «Торнадо» (2016), бронзовый призер ЖХЛ в составе «Динамо СПб» (2017). Сейчас состоит в «Сборной команде Свердловской области»
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Анастасия Смирнова, победитель и серебряный призер Еврокубка. Сейчас играет за «СКИФ»
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Анна Пругова, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2013, 2016), четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов, четырехкратный чемпион России, двукратный серебряный призер ЖХЛ. Сейчас состоит в команде «Агидель»
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Диана Канаева, бронзовый призер молодежного чемпионата мира по хоккею (2015), воспитанница подмосковной школы женского хоккея. Сейчас играет за «Динамо СПб»
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Евгения Дюпина, двукратный чемпион Всемирной зимней Универсиады (2015, 2017). Сейчас играет за «Динамо СПб»
Опыт подобных съемок имеется только у одной из спортсменок — Анастасии Смирновой. До того, как взять в руки клюшку, она была участницей конкурсов красоты, дефилировала на показах Вячеслава Зайцева и снималась в проекте «Фабрика Звезд». Для других хоккеисток фотосессия в стиле календаря Pirelli была дебютной — ее проводил автор снимков для L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Elle Russia, L'Officiel Russia и Forbes Петр Титаренко.
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Нина Пирогова, бронзовый призер чемпионата мира (2016), двукратный бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2015, 2017), двукратный чемпион ЖХЛ. Сейчас играет в команде «Торнадо»
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Алевтина Штарева, бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2015), бронзовый призер чемпионата мира (2016), чемпион Всемирной зимней Универсиады (2017), двукратный чемпион ЖХЛ. Сейчас играет в команде «Торнадо»
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Мария Печникова, чемпион Всемирной зимней Универсиады (2015), серебряный призер Кубка европейских чемпионов, двукратный чемпион и четырехкратный серебряный призер чемпионата России. Сейчас состоит в команде «Агидель»
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Надежда Морозова, Бронзовый призер чемпионата мира (2016), двукратный чемпион Всемирной зимней Универсиады (2015, 2017), бронзовый призер чемпионата ЖХЛ (2016). Сейчас играет в команде «Бирюса»
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Анна Шохина, бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион Всемирной зимней Универсиады (2015, 2017), участница Олимпийских игр (2014), двукратный чемпион ЖХЛ. Сейчас играет в команде «Торнадо»
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Татьяна Шаталова, бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2017), бронзовый призер чемпионата ЖХЛ (2016). Сейчас играет в команде «Бирюса»
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Оксана Афонина, чемпион России в составе «Торнадо». Сейчас играет за «Арктик-Университет»
Повесить лица русского женского хоккея над кроватью можно, купив календарь на store.khl.ru. Стоимость одного экземпляра — 500 рублей.
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