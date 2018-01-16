«Растопим лед»: игроки «Женской хоккейной лиги» сняли свою версию календаря Pirelli

Опыт подобных съемок имеется только у одной из спортсменок — Анастасии Смирновой. До того, как взять в руки клюшку, она была участницей конкурсов красоты, дефилировала на показах Вячеслава Зайцева и снималась в проекте «Фабрика Звезд». Для других хоккеисток фотосессия в стиле календаря Pirelli была дебютной — ее проводил автор снимков для L'uomo Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Elle Russia, L'Officiel Russia и Forbes Петр Титаренко.