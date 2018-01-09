«Невероятная ложь и фикция»: Versace раскритиковал новый сериал об убийстве Джанни Версаче

Один из главных сериальных камбэков наступившего года — «Американская история преступлений», сюжет которого в этот раз построен на убийстве дизайнера Джанни Версаче. Первый из девяти эпизодов будет показан 17 января, но представители бренда Versace уже ознакомились с его составляющей. Как пишет издание WWD, компания назвала сериал «фикцией» и опровергла свою причастность к его созданию. «Семья Versace не одобряет телесериал, посвященный смерти Джанни Версаче. Так как Versace не одобрил книгу, на которой частично построен сюжет сериала, и не принимал участия в написании сценария, он должен расцениваться как фикция», — заявили в пресс-службе модного дома.