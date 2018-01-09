«Невероятная ложь и фикция»: Versace раскритиковал новый сериал об убийстве Джанни Версаче
Один из главных сериальных камбэков наступившего года — «Американская история преступлений», сюжет которого в этот раз построен на убийстве дизайнера Джанни Версаче. Первый из девяти эпизодов будет показан 17 января, но представители бренда Versace уже ознакомились с его составляющей. Как пишет издание WWD, компания назвала сериал «фикцией» и опровергла свою причастность к его созданию. «Семья Versace не одобряет телесериал, посвященный смерти Джанни Версаче. Так как Versace не одобрил книгу, на которой частично построен сюжет сериала, и не принимал участия в написании сценария, он должен расцениваться как фикция», — заявили в пресс-службе модного дома.
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Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче
В ноябре свое мнение о сериале высказала сестра Джанни и нынешний дизайнер итальянской марки Донателла Версаче, которую сыграла Пенелопа Крус. «Я разговаривала со своей подругой Пенелопой, и она пообещала мне, что отнесется к своей роли с большим уважением. Да, но я не знаю, что будет показано в экранизации книги, которая является невероятной ложью», — объясняла она.
Напомним, новый сезон сериала «Американская история преступлений» базируется на книге «Vulgar Favors» Морина Орта. Она была опубликована в 1999 году, спустя два года после убийства Джанни Версаче на пороге собственного дома.
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