Алла Вербер, Джулиан Маккей и другие рассказывают о самых (не) удачных фэшн и бьюти-покупках года
Фэшн-директор ДЛТ, солист Михайловского театра, автор сюрреалистичных картин и историк моды рассказали, какие вещи считают пустой тратой денег, а за чем еще не раз вернутся в бутики города.
Алла Вербер
фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ
«Моя самая удачная покупка за этот год — новая модель сумки Sunset от Saint Laurent. Ее придумал экс-дизайнер марки Эди Слиман перед уходом. Удобно сделанные отделения и карманы, замшевая отделка внутри, длинная цепочка — вариант подходит и для вечера, и для повседневных выходов.
Самое модное, что только можно было придумать в 2017-м, — сапоги-чулки Balenciaga. Супер тренд! Прорыв! А из бьюти-средств мне понравились эссенция La Mer Genaissance (делает мимические морщины менее заметными в течение двух-трех недель), крем La Prairie Skin Caviar Absolute Filler (борется с возрастными изменениями), маска 3Lab Perfect Mask (подтягивает кожу, разглаживает морщины, выравнивает тон) и сыворотка MBR Liquid Surgery Serum, эффект которой можно сравнить с результатами пластической хирургии».
Сергей Бондарев
дизайнер, художник
Сергей Бондарев:
«Фэшн-находкой этого года для меня стало винтажное пальто Vivienne Westwood — в нем я чисто прынц! Случайно увидел его на Ebay, хотя думал, что этот ресурс для меня давно в прошлом. Еще рад, что UNIQLO взял к себе на постоянную работу Кристофа Лемера: все находки его личного одноименного бренда перенеслись в специальную линию Uniqlo U, вещи которой можно носить каждый день — отличное чувство пропорций, силуэты и материалы.
Разочарование 2017-го — рюкзак Vivienne Westwood, сшитый Кенийскими мастерами и купленный мной в первом бутике Вивьен на лондонском King's Road. У него сразу оторвались ручки — перешивать их пришлось мастерицам из Петербурга. Помимо этого, я расстроен из-за масс-маркета — он для меня почти умер! На сайте ASOS, с которого я часто заказывал вещи, теперь нет ничего привлекательного — видимо, бренды переходят на режим строжайшей экономии, и у них удаются только специальные коллекции».
Таша Алакоз
фэшн-блогер
«Провалов с покупками у меня практически не бывает — к обновлению гардероба я подхожу обдуманно. Зато самую классную вещь 2017-го назову сразу — это алые туфли Katy Perry Collections. Их "приезд" в Россию стал для меня судьбоносным — я решила во что бы то ни стало сделать в них лучшую фотографию. И получилось! Снимок репостнул официальный аккаунт марки обуви Кэти Перри, а сама певица написала под публикацией "brilliant!". С тех пор у меня хобби — делать для бренда яркие кадры. А "удачные" туфли будут со мной 31 декабря — в них я иду на концерт Кэти Перри в Абу-Даби».
Джулиан Маккей
солист Михайловского театра, модель агентства IMG
«Во время поездки в Шанхай, где я выступал на шоу Victoria’s Secret, нашел идеальное заживляющее средство — Yunnan Baiyao. Один «пшик» показывает, куда нужно направить поток крови, если забились мышцы или неудачно приземлился. Аэрозоль создает на коже 15-минутный эффект пульсации, способный облегчить боль даже от порванной связки.
А вот с некоторыми фэшн-приобретениями мне не повезло. Я купил модный оверсайз-пуховик, внутрь которого поместились бы два или три человека. Из-за огромного пространства между телом и самой курткой, меня продуло — я заболел. В следующем году буду покупать более оптимальные и функциональные вещи, а еще — одежду из коллекций Dolce & Gabbana. Обожаю их последние "миллениальные" шоу с расписанными кроссовками, "гусарскими" бомберами и принтованными футболками».
Мэган Виртанен
историк моды
«Выбор самой удачной покупки года мучителен, поскольку все они хороши. Но первой назову шубу от Olga Chernoschekova, тем более что ее приобретению сопутствовал забавный казус. Стоило мне примерить эту вещь на конкурсе молодых дизайнеров "Стиль. Мода. Качество", в котором Ольга принимала участие, как тут же оказалось, что показу не хватает одной девушки-модели. Мне пришлось самоотверженно попробовать себя в этой роли, буквально не снимая вещь после примерки.
Конкуренцию шубе в борьбе за звание "главной обновки года" составляет только множество украшений от от Iulia Sku (Юлии Скурихиной) — второй год покупаю ее уникальные серьги и колье и не планирую останавливаться еще очень долго.
Неудач с одеждой и аксессуарами у меня практически не бывает, а вот с косметикой — частенько. Как, например, с тональной основой By Terry Cover Expert — за такие деньги она должна сама прыгать на лицо и размазываться по нему ровным слоем. Или хваленая треугольная кисть от консилера Real Techniques — с тем же успехом в любом магазине канцтоваров можно было купить кисть для клея (одинаково по жесткости и эффективности)».
Покрас Лампас
каллиграф
«Я без ума от оверсайз-дождевика Vetements — он идеально подходит для нашей дождливо-ветрено-снежной погоды. Из кроссовок мои любимые в этом году Air Jordan 13 Retro Bg “Alternate” — отличный холст для кастомизации, к которой располагают шнурки и материалы.
Самой разочаровывающей вещью года стала парка Supreme x Comme des Garçons Fishtail. На фото выглядит очень круто, но в жизни больше похожа на плотный мусорный пакет за 300$. Хорошо, что я успел посмотреть (и пощупать) ее до покупки».
Лиза Савина
галерист, арт-менеджер
«Любимой обновкой этого года стал пиджак Vetements X Brioni — я мечтала о похожем в 16 лет! В нем выглядишь "на хайпе" даже с надетыми вкупе трениками и худи. Честно признаться, я бы такую вещь не купила сама — подумала, что буду выглядеть как в чехле, и даже не взяла бы померить. Но моя берлинская подруга Таня Манн, которая поддерживает мой стиль «оденься как бомж», мне его подарила.
А совершенно бездумным приобретением стали маски Glamglow — в них выглядишь как инопланетянин. Мажусь и звоню друзьям по "Фейстайму" — хоть какая-то радость!»
Галина Голованова
режиссер модных показов
«Настоящее бьюти-открытие — тональный крем Lumene Fluid. У меня никогда не было любви к этой марке, но в день, когда я организовывала ей 50-летие, команда подарила мне средство среди прочих новинок. Скептически посмотрев на флакон, решила передарить его при первой же возможности, но тут же вдребезги разбила любимый Armani Maestro и накрасилась тем, что было. Теперь "флюид" — мой надежный помощник, который создает ощущение полного отсутствия косметики на лице. А лучшая модная покупка года — это, конечно же, свадебное платье от дизайнера Яниса Чамалиди!»
-
Худи Gucci
Кирилл Шаповалов
диджей
«Помимо кожаных курток, брюк и беретов, я стал покупать больше вещей с капюшоном, свитеров и кофт-кенгуру. Они очень удобные, мягкие, теплые и, безусловно, подходящие под нашу "непростую" зиму».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.