Алла Вербер, Джулиан Маккей и другие рассказывают о самых (не) удачных фэшн и бьюти-покупках года

историк моды

«Выбор самой удачной покупки года мучителен, поскольку все они хороши. Но первой назову шубу от Olga Chernoschekova, тем более что ее приобретению сопутствовал забавный казус. Стоило мне примерить эту вещь на конкурсе молодых дизайнеров "Стиль. Мода. Качество", в котором Ольга принимала участие, как тут же оказалось, что показу не хватает одной девушки-модели. Мне пришлось самоотверженно попробовать себя в этой роли, буквально не снимая вещь после примерки.

Конкуренцию шубе в борьбе за звание "главной обновки года" составляет только множество украшений от от Iulia Sku (Юлии Скурихиной) — второй год покупаю ее уникальные серьги и колье и не планирую останавливаться еще очень долго.

Неудач с одеждой и аксессуарами у меня практически не бывает, а вот с косметикой — частенько. Как, например, с тональной основой By Terry Cover Expert — за такие деньги она должна сама прыгать на лицо и размазываться по нему ровным слоем. Или хваленая треугольная кисть от консилера Real Techniques — с тем же успехом в любом магазине канцтоваров можно было купить кисть для клея (одинаково по жесткости и эффективности)».