Голливудские актрисы придут на «Золотой глобус» в черном — в знак акции против харрасмента

Кажется, на следующем «Золотом глобусе» в тотал-блэк оденутся не только актеры, но и актрисы. Зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают, что главные претендентки на премию — Эмма Стоун («Битва полов»), Мерил Стрип («Секретное досье») и Джессика Честейн («Большая игра») — выйдут на красную дорожку в черных нарядах. Это будет своеобразным фэшн-ответом звезд на волну сообщений о домогательствах, которая этой осенью прокатилась по Голливуду: многие эксперты согласились, что к харрасменту мужчин побуждает откровенный и яркий внешний вид женщин.