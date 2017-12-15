Голливудские актрисы придут на «Золотой глобус» в черном — в знак акции против харрасмента
Кажется, на следующем «Золотом глобусе» в тотал-блэк оденутся не только актеры, но и актрисы. Зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают, что главные претендентки на премию — Эмма Стоун («Битва полов»), Мерил Стрип («Секретное досье») и Джессика Честейн («Большая игра») — выйдут на красную дорожку в черных нарядах. Это будет своеобразным фэшн-ответом звезд на волну сообщений о домогательствах, которая этой осенью прокатилась по Голливуду: многие эксперты согласились, что к харрасменту мужчин побуждает откровенный и яркий внешний вид женщин.
Присоединятся ли другие актрисы к номинанткам, пока неизвестно. Но ранее около двух десятков голливудских знаменитостей заявляли о сексуальных домогательствах со стороны коллег — режиссера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси и даже звезды сериала «Сплетница» Эда Вествика.
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