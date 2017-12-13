ДЛТ снял новогоднее видео, в котором ожили (и даже запели!) манекены

Благодаря концертам джазовой и фортепианной музыки, которые ДЛТ проводит в рамках новогодне-голливудской программы «Welcome to the Show», ожили и даже запели витрины универмага. Манекены, разодетые в блестящие костюмы и цветочные пижамы, под предводительством медиахудожника и кавер-певицы Саши Рябиной исполнили тему «Танец Феи Драже» из балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Именно эти сказочные персонажи (в слегка увеличенных размерах) встречают гостей на входе в ДЛТ. Они же продаются на новогоднем базаре — вместе с подарками ручной работы, елочными игрушками, сувенирами и украшениями для дома.