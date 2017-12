ДЛТ снял новогоднее видео, в котором ожили (и даже запели!) манекены

Напомним, Welcome to the Show — большая программа праздничных событий в ДЛТ. По пятницам с 19:00 до 21:00 на главной новогодней сцене ДЛТ проходят концерты джаз-бэнда Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, официального оркестра Сочи-2014, которым управляет Народный артист России Давид Голощекин. А по воскресеньям с 19:00 до 21:00 для гостей играет пианист-виртуоз Станислав Чигадаев, сотрудничавший с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди и Василием Герелло.