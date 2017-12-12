Сотрудники Музея Фаберже повторили образы с картин Модильяни, Кислинга и других легенд Монпарнаса

Сотрудники Музея Фаберже — от волонтеров до руководителя экскурсионного отдела — воссоздали образы с картин Амедео Модильяни «Эльвира с белым воротничком», «Портрет Жанны Эбютерн», «Мадам Момо» и Моисея Кислинга «Женщина в красном свитере». В преддверии нового года они предлагают каждому сделать то же самое и повторить наряды, прически, макияж и позы героев с полотен легенд Монпарнаса. Получившийся косплей можно выложить на странице «Вконтакте» с хештегом #faberge_modi или прислать на почту pr@fabergemuseum.ru.