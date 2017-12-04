«Давайте одеваться как петербуржцы»: жители города участвуют в массовой фэшн-эстафете
В преддверии премии «Best Dressed в Петербурге» мы запустили флешмоб, предложив любому интернет-пользователю поразмышлять об истинно-петербургском стиле. Под хештегом #bestdressedru появилось уже больше 800 снимков, на которых участники эстафеты позируют в олимпийках с бантиками, интеллигентных беретах, клетчатых тулупах и пиджаках с кейпом. Мы собрали лучшие луки — от нашего главного редактора Яны Милорадовской, балерины Анастасии Шевцовой, 60-летней звезды подиумов и других мастодонтов стайлинга.
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.
Давайте одеваться как петербуржцы!
«Собака.ru» благодарит партнеров премии в 2017 году – ДЛТ, Greenfield, Jardin, компанию YIT, а также бренд Logic.
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