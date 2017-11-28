Как носить тотал-блэк в Петербурге — объясняем на примере Татьяны Котеговой
Кто скажет, как правильно выглядеть в этом городе, если не победительница премии «Best-Dressed» в номинации «Петербургская классика»? Разбираем стиль дизайнера Татьяны Котеговой, нарядившей в черное русскую богему, зарубежных фэшн-редакторов и балерин Михайловского театра.
Дизайнер Татьяна Котегова — наша версия Грейс Коддингтон. Не столько по цвету волос, сколько по приверженности черному цвету. Увидеть ее в чем-то светлом — челлендж совсем не из легких: даже сумки, которые призваны расставить цветовые акценты в образе, подбираются в соответствии с любимым Котеговой тотал-блэк.
Одна из основательниц петербургского стиля признавалась, что редко покупает обновки. В гардеробе Татьяны Котеговой есть театральный пиджак Comme des Garcons, настоящий узбекский кафтан, классически-твидовый костюм Chanel и плиссированные платья Issey Miyake, безжалостно распоротые ради нарядов по собственным лекалам. Большинству вещей уже несколько лет (или даже пятилеток), но благодаря аксессуарам — обуви с золотым напылением, винтажным брошам, очкам, повешенным на цепочку, и булавкам из драгоценных металлов — они не теряют тенденциозности.
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге». Итоги — 5 декабря.
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