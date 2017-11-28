Как носить тотал-блэк в Петербурге — объясняем на примере Татьяны Котеговой

Одна из основательниц петербургского стиля признавалась, что редко покупает обновки. В гардеробе Татьяны Котеговой есть театральный пиджак Comme des Garcons, настоящий узбекский кафтан, классически-твидовый костюм Chanel и плиссированные платья Issey Miyake, безжалостно распоротые ради нарядов по собственным лекалам. Большинству вещей уже несколько лет (или даже пятилеток), но благодаря аксессуарам — обуви с золотым напылением, винтажным брошам, очкам, повешенным на цепочку, и булавкам из драгоценных металлов — они не теряют тенденциозности.