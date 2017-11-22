Фоторепортаж: в чем жители Петербурга ходят на каток?

Павел Биргер

«Я сегодня катался и снял пальто уже через две минуты — физически тяжело, неудобно, быстро становится жарко. Поэтому считаю, что на каток нужно одеваться полегче — в ультратонкий пуховик, джинсы, шарф и перчатки».

На Павле: ватник Lavenham, пальто из секонд-хенда, шапка найдена в баре, ботинки Wolverine