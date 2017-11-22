Фоторепортаж: в чем жители Петербурга ходят на каток?
На Новой Голландии заработал каток, который в первый же день собрал сотни жителей и гостей города. Наш стритстайл фотограф Никита Драгунов нашел среди них самых модных фигуристов и расспросил, какой лук заставит упасть посетителей к вашим конькам.
Илона Виллар
«Катание на коньках — это вид спорта, а значит, заниматься им должно быть удобно. Если каток открытый, то обязательны худи, шуба и шапка, закрывающая уши, — все как мама прописала».
На Илоне: шуба Ushatava, кепка H&M, сумка Marc Jacobs, коньки местного производства
Дарья Янюк и Алина Евтушенко
Алина: «Неважно в чем ты — в теплой куртке или легком платье, если перед катанием выпил горячий глинтвейн. Хотя нет, нужно всегда одеваться в NOX — я создатель этого бренда, поэтому знаю, о чем говорю».
На Алине: пальто Nox. На Дарье: шапка — историческая копия
Эля Смагина
«Мне очень удобно кататься в юбке — она не сковывает движения и в ней, в отличие от флисовых брюк, не жарко. Некоторые люди здесь выглядят как луковки, капусты — в свитерах, пуховиках, объемных теплых шарфах. Они не понимают, что через 10 минут рандеву на коньках запотеют. А вот те, кто приехал в кожаных куртках и пальто разных цветов, мне нравятся. Они разбавляют серую массу и выглядят красиво и стильно несмотря на сезон».
На Эле: пальто Belucci, юбка She in, перчатки Zara
Павел Биргер
«Я сегодня катался и снял пальто уже через две минуты — физически тяжело, неудобно, быстро становится жарко. Поэтому считаю, что на каток нужно одеваться полегче — в ультратонкий пуховик, джинсы, шарф и перчатки».
На Павле: ватник Lavenham, пальто из секонд-хенда, шапка найдена в баре, ботинки Wolverine
Кирилл Лапшин
«Я надел куртку с подогревом рук. Она создает оптимальную температуру, чтобы телу было не жарко и не холодно. Вообще, неважно, в чем идти кататься — пуховике, шубе или овечьем пальто. Главное приходить с кем-то, а не в чем-то».
На Кирилле: куртка Milwaukee
Юлия Лысенкова
«Мой лук состоит из нескольких слоев: футболка, свитер, худи, куртка. Они служат подушкой безопасности, чтобы было не больно падать на лед».
На Юлии: вещи из брюссельского секонд-хенда, шарф Uniqlo
Борис Шефрин
«На каток нужно приходить не стильным, а выпившим. Обязательно!».
На Борисе: куртка Comme des Garçons
Лиза Климко с другом
Лиза: «Главное — перчатки, чтобы не пораниться при падении. Хотя в них неудобно держать телефон и делать селфи».
На Лизе: шуба из лисы Noname, свитер Valentino, сумка Louis Vuitton, джинсы Prada
Мария Митюкова
«Я выбираю удобную одежду — пальто, которое легко расстегивать на ходу, теплый свитер и плотные колготки черного цвета. Все украшения и акценты образа мне всегда может заменить широкая улыбка».
На Марии: парка Reserved, кофта H&M, юбка Zara
Даниил Нахимовский
«Все должны смотреть на тебя и говорить "вау, как красиво". Чем ближе Новый год, тем больше блесток и карнавальных образов! Но при этом брендовые и очень дорогие вещи на катке ни к чему, они могут быстро порваться или испачкаться».
На Данииле: пальто Mango, розовые ушки на голове — «подарок на часок»
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