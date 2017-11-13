Самые эффектные наряды церемонии MTV Europe Music Awards-2017

Хотя были на красной дорожке и кутюрные луки: мексиканская певица Камилла Кабельо надела нежно-розовое платье от Ralph & Russo, а актриса из Португалии Рита Перейра — декольтированный комбинезон в пайетках. Завсегдатаи таких церемоний (и частые победители номинаций) если и выходят в нарядах с подчеркнутым ДНК брендов, то надевают самые простые их вещи. Британская исполнительница Charli XCX выбрала спортивный костюм Off-White, Мэдисон Бир — скромное кружевное платье Christian Dior, модель Хейли Болдуин — блестящее мини Tom Ford, а Джаред Лето — атласные брюки с лампасами Gucci.