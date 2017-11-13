Самые эффектные наряды церемонии MTV Europe Music Awards-2017

На лондонской арене SSE выбрали любимых музыкантов Европы — Эминема, Кендрика Ламара, Эда Ширана, Дуа Липу и Зейна Малика, ставшего самым модным артистом года. Большинство лауреатов на премию не приехало, зато на красной дорожке появились другие, не менее эффектные и почетные гости. Мы публикуем фэшн-отчет с наиболее заметными нарядами вечера. 

  • Рита Ора в Palomo Spain

  • Джаред Лето в Gucci 

  • Charli XCX в Off-White

  • Дэми Ловато в Styland

  • Петит Меллер

Мода музыкальных церемоний сильно отличается от кинопремий — здесь нужно эпатировать, а не показывать вкус. Отсюда чудаковатый наряд французской певицы Петит Меллер, бомбовое (во всех смыслах слова) платье Ноа Кирель, надетый на голое тело пиджак Дэми Ловато и полотенце на голове Риты Оры. Британка, назначенная ведущей мероприятия, подсмотрела идею на прошедших Неделях моды, которые стали апофеозом домашнего стиля с банными халатами, бахилами и целлофановыми пакетами. 

  • Лана Дель Рей в Gucci

  • Ноа Кирель

  • Лали Экспосито

  • Зара Ларсон

  • Камила Кабельо в Ralph & Russo

  • Мэдисон Бир в Christian Dior 

  • Натали Дормер

Хотя были на красной дорожке и кутюрные луки: мексиканская певица Камилла Кабельо надела нежно-розовое платье от Ralph & Russo, а актриса из Португалии Рита Перейра — декольтированный комбинезон в пайетках. Завсегдатаи таких церемоний (и частые победители номинаций) если и выходят в нарядах с подчеркнутым ДНК брендов, то надевают самые простые их вещи. Британская исполнительница Charli XCX выбрала спортивный костюм Off-White, Мэдисон Бир — скромное кружевное платье Christian Dior, модель Хейли Болдуин — блестящее мини Tom Ford, а Джаред Лето — атласные брюки с лампасами Gucci. 

  • Трэвис Скотт 

  • Пикси Лот 

  • Рита Перейра

  • Хейли Болдуин 

Фото: MTV EMA-2017 

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