Самые эффектные наряды церемонии MTV Europe Music Awards-2017
На лондонской арене SSE выбрали любимых музыкантов Европы — Эминема, Кендрика Ламара, Эда Ширана, Дуа Липу и Зейна Малика, ставшего самым модным артистом года. Большинство лауреатов на премию не приехало, зато на красной дорожке появились другие, не менее эффектные и почетные гости. Мы публикуем фэшн-отчет с наиболее заметными нарядами вечера.
Мода музыкальных церемоний сильно отличается от кинопремий — здесь нужно эпатировать, а не показывать вкус. Отсюда чудаковатый наряд французской певицы Петит Меллер, бомбовое (во всех смыслах слова) платье Ноа Кирель, надетый на голое тело пиджак Дэми Ловато и полотенце на голове Риты Оры. Британка, назначенная ведущей мероприятия, подсмотрела идею на прошедших Неделях моды, которые стали апофеозом домашнего стиля с банными халатами, бахилами и целлофановыми пакетами.
Хотя были на красной дорожке и кутюрные луки: мексиканская певица Камилла Кабельо надела нежно-розовое платье от Ralph & Russo, а актриса из Португалии Рита Перейра — декольтированный комбинезон в пайетках. Завсегдатаи таких церемоний (и частые победители номинаций) если и выходят в нарядах с подчеркнутым ДНК брендов, то надевают самые простые их вещи. Британская исполнительница Charli XCX выбрала спортивный костюм Off-White, Мэдисон Бир — скромное кружевное платье Christian Dior, модель Хейли Болдуин — блестящее мини Tom Ford, а Джаред Лето — атласные брюки с лампасами Gucci.
Фото: MTV EMA-2017
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