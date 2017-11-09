Дизайнер Лилия Киселенко устроила революционный показ в Петропавловской крепости

Столетие октябрьской революции в Петербурге отмечали световым шоу, возложением цветов к крейсеру Аврора и открытием новой выставки в Петропавловской крепости. Она посвящена художественному оформлению Петрограда-Ленинграда в дни празднования переворота на протяжении 70 лет советской власти, с 1917 по 1987 годы. На экспозицию, организованной Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, привезли авторские эскизы дизайна городского пространства, а также фотографии, графические произведения и ретро-открытки. Старт выставке дал показ коллекции Лилии Киселенко «В красных тонах», сделанной специально для проекта. В ней — несколько тотал-рэд луков с шелковыми блузами, плащами, рубашками и платьями свободного фасона и нарочито-небрежного кроя.