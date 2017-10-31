Кристофер Бейли покидает Burberry

Дизайнер Кристофер Бейли, который работает над коллекциями Burberry с 2001 года, покидает свой пост — об этом сказано в пресс-релизе, разосланном брендом. Лауреат множества премий за вклад в фэшн-индустрию и партнер Гоши Рубчинского по его первой международной коллаборации уволится 31 марта, после того, как покажет свою последнюю осенне-зимнюю коллекцию. «Работать в Burberry — огромная привилегия. Это марка, которая отображает Великобританию такой, какая она есть. Несмотря на то, что ей больше 160 лет, у нее молодой дух и чувство стиля», — объясняет Бейли. — Мне было очень сложно принять решение об уходе, но сейчас я хочу сконцентрироваться на собственных проектах».

Напомним, Кристофер Бейли пришел на пост креативного директора бренда после Роберто Меничетти. До этого он сотрудничал с Gucci и Donna Karan. Дизайнеру удалось сохранить традиции английской моды, учитывая современные тенденции. Он значительно сократил присутствие в коллекциях фирменной расцветки Nova, которая на протяжении многих лет является символом Burberry, добавив в коллекции мужской и женской одежды другие принты и референсы. В начале этого года он переложил часть обязанностей (раньше Кристофер был еще и генеральным директором марки) на Марко Гобетти из модного дома Celine. 

  • Burberry, осень-зима 2014/15

  • Burberry, осень-зима 2011/12

  • Burberry, осень-зима 2013/14

  • Burberry, весна-лето 2015

  • Burberry, весна-лето 2018

  • Gosha Rubchinskiy X Burberry, весна-лето 2018

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