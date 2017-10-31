Кристофер Бейли покидает Burberry

Дизайнер Кристофер Бейли, который работает над коллекциями Burberry с 2001 года, покидает свой пост — об этом сказано в пресс-релизе, разосланном брендом. Лауреат множества премий за вклад в фэшн-индустрию и партнер Гоши Рубчинского по его первой международной коллаборации уволится 31 марта, после того, как покажет свою последнюю осенне-зимнюю коллекцию. «Работать в Burberry — огромная привилегия. Это марка, которая отображает Великобританию такой, какая она есть. Несмотря на то, что ей больше 160 лет, у нее молодой дух и чувство стиля», — объясняет Бейли. — Мне было очень сложно принять решение об уходе, но сейчас я хочу сконцентрироваться на собственных проектах».