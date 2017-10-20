Дизайнер Лиза Одиноких открывает новый шоу-рум и персональную выставку

дизайнер марки Liza Odinokikh

«Я давно думала о том, чтобы отказаться от сезонных коллекций. Всегда хотела делать что-нибудь эксклюзивное, с индивидуальным подходом к клиенту. Поэтому мы перешли в формат работы ателье. На данный момент сделали несколько новых моделей, которые покажем на официальном открытии. Они уже доступны к заказу. Мы, конечно же, оставим свитшоты и футболки. Сейчас как раз работаем над новым дизайном. Плюс я уже привезла первые вещи для винтажного корнера Papa’s dress, который также будет в моем шоу-руме. Я обожаю винтаж и хочу поделиться этой любовью с другими. Некоторые путают винтаж с секонд-хендом, но это совсем другая история, более изысканная. Я выбираю интересные вещи, которые помогут создать неповторимый образ».