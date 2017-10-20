Дизайнер Лиза Одиноких открывает новый шоу-рум и персональную выставку
После закрытия пространства «Тайга», где был шоу-рум дизайнера и иллюстратора Лизы Одиноких, девушка переехала в «Цархитектор», а заодно поменяла принцип работы своего бренда. Теперь Liza Odinokikh — это ателье, которое выпускает всего несколько новинок в месяц и повторяет их по индивидуальным меркам заказчиков. При этом акцент будет сделан на кастомайзинг вещей, то есть использование нашивок, принтов и индивидуальных надписей.
Лиза Одиноких
дизайнер марки Liza Odinokikh
«Я давно думала о том, чтобы отказаться от сезонных коллекций. Всегда хотела делать что-нибудь эксклюзивное, с индивидуальным подходом к клиенту. Поэтому мы перешли в формат работы ателье. На данный момент сделали несколько новых моделей, которые покажем на официальном открытии. Они уже доступны к заказу. Мы, конечно же, оставим свитшоты и футболки. Сейчас как раз работаем над новым дизайном. Плюс я уже привезла первые вещи для винтажного корнера Papa’s dress, который также будет в моем шоу-руме. Я обожаю винтаж и хочу поделиться этой любовью с другими. Некоторые путают винтаж с секонд-хендом, но это совсем другая история, более изысканная. Я выбираю интересные вещи, которые помогут создать неповторимый образ».
Открытие в переосмысленном формате назначено на 2 ноября. Тем же вечером в отеле W пройдет афтепати для клиентов бренда, где Лиза Одиноких устроит большую выставку своих работ. Картины и коллажи имеют стилистическую общность с новыми моделями одежды, в мудборд которых лег образ классической француженки — женственной, богемной и предпочитающей комфорт. Его под сет Dj Kto и руководством приглашенных бьюти-мастеров смогут примерить на себя все желающие.
Открытие шоу-рума Liza Odinokikh,
«Цархитектор», ул. Большая Конюшенная, 9
2 ноября 18:00,
Открытие выставки Liza Odinokikh
Отель W, Вознесенский пр.,6
2 ноября, 21:00
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