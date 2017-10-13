— Что для вас вдохновение?

— Без вдохновения моей жизни нет. Я не умею жить без него: даже самые формальные бытовые занятия мне нужно любить, чтобы они удавались. Без вдохновения и без любви я не могу даже суп сварить. Поэтому смело могу утверждать, что вдохновение — это мой кислород.

— Что вас вдохновляет в Петербурге?

— В Петербурге меня вдохновляют вода и строгость. Строгость и величие архитектуры, геометрия улиц, все это меня воспитывало, когда я росла. Гуляя по городу одна, я часто придумываю что-то для своих литературных проектов.

— Ваши любимые места в городе?

— Я с детства много гуляю по набережной реки Фонтанки, от цирка до Гороховой, и в дождь, и в снег. И когда насквозь пронизывающий ветер вышибает слезы, которые с тобой очень давно, и ты плачешь вроде даже и без повода, глядя на воду, то после этого, уже намерзнувшаяся и отпустившая старую тоску, согреваешься где-то в кафе, ты вдруг понимаешь что пора затевать что-нибудь новое.

— Ваша любимая песня о Петербурге .

— Моя любимая песня «Город над вольной Невой». Ее пела мне мама, и вот уже 9 лет я пою ее своему сыну. Пою своему Ленинграду, городу, где выросла вся моя семья.

— Что вас связывает с UNIQLO?

— Мы еще в начале наших отношений с UNIQLO. Нас связывает симпатия, надеюсь, взаимная.

— Маст-хэв для Петербурга в вашем гардеробе (из ассортимента UNIQLO, конечно).

— Теплая бордовая длинная юбка! Как раз в ней и нужно гулять по городу и мечтать! И встречать задумчивых принцев. И, конечно, жилетки: без них можно слишком быстро замерзнуть и не успеть надышаться городом!