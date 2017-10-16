— Что для вас вдохновение?

— Видеть плоды своих стараний. Видеть, как люди искренне радуются, когда встречают нашу очередную работу в городе. Вдохновляет ответственность перед зрителями. Получив признание, я уже не могу легкомысленно относиться к своим проектам.

— Что вас вдохновляет в Петербурге?

— Уютные улицы. Люди. Питер — большая деревня. Все тебя знают, и ты всех знаешь, от этого и чувство дома, семьи.

— Ваши любимые места в городе?

— Центральный район. Особенно осенью. Таврический сад и Смольный парк. Там ты на минуту уходишь от городской суеты.

— Любимая цитата о Петербурге.

— Петербург — интеллигентный дядя с криминальным прошлым (c).

— Что вас связывает с UNIQLO?

— Качество. UNIQLO — отличная альтернатива надоевшим масбрендам.

— Маст-хэв для Петербурга в вашем гардеробе (из UNIQLO, конечно).

— Кашемировый свитер и носки — «огонь»