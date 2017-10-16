Артем Бурж: «Питер – большая деревня. Все тебя знают, и ты всех знаешь. От этого и чувство дома, семьи»
Один из самых известных стрит-артистов Петербурга, руководитель проекта HoodGraff, украсившего город уникальными граффити, показывает одежду, которая выражает дух улиц, и рассказывает о том, что его вдохновляет.
— Что для вас вдохновение?
— Видеть плоды своих стараний. Видеть, как люди искренне радуются, когда встречают нашу очередную работу в городе. Вдохновляет ответственность перед зрителями. Получив признание, я уже не могу легкомысленно относиться к своим проектам.
— Что вас вдохновляет в Петербурге?
— Уютные улицы. Люди. Питер — большая деревня. Все тебя знают, и ты всех знаешь, от этого и чувство дома, семьи.
— Ваши любимые места в городе?
— Центральный район. Особенно осенью. Таврический сад и Смольный парк. Там ты на минуту уходишь от городской суеты.
— Любимая цитата о Петербурге.
— Петербург — интеллигентный дядя с криминальным прошлым (c).
— Что вас связывает с UNIQLO?
— Качество. UNIQLO — отличная альтернатива надоевшим масбрендам.
— Маст-хэв для Петербурга в вашем гардеробе (из UNIQLO, конечно).— Кашемировый свитер и носки — «огонь»
Стрит-артист, руководитель проекта HoodGraff Артем Бурж выбирает одежду, которая выражает дух улиц
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