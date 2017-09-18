«Эмми-2017»: самые эффектные наряды красной дорожки

Ювелирных изысков на этой премии не было: чтобы не тратиться на ожерелья и браслеты, знаменитости надели «дискобольные» платья. Джессика Бил — ассиметричное от Ralph & Russo, Сара Полсон — «чешуйчатое» от Carolina Herrera, а Трэйси Эллис Росс, известная по роли в телесериале «Черноватый», — фестивальное Chanel с огромными рукавами и бахромой на подоле. Актриса Клэр Фой, которая в данный момент снимается для второго сезона «Короны» (она играет молодую королеву Елизавету II), «завязала» тенденцию в узел, выбрав бархатный комбинезон со шлейфом и металлизированной оторочкой. Туфли у девушки тоже были классического черного цвета, в то время как коллеги дефилировали в серебристых лодочках диснеевской Золушки.