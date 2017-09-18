«Эмми-2017»: самые эффектные наряды красной дорожки

  • Николь Кидман в Calvin Klein by Appointment

  • Зои Кравиц в Christian Dior

  • Анжела Сарафян в Elizabeth Kennedy

  • Шейлин Вудли в Ralph Lauren

  • Риз Уизерспун в Stella McCartney

  • Милли Бобби Браун в Calvin Klein by Appointment

Если на сцене Театра Майкрософт награждали Алека Болдуина, Александра Скарсгарда и Лору Дерн, то на красной дорожке чествовали дизайнера Рафа Симонса. В платьях из линейки Calvin Klein by Appointment , которую он запустил для производства одежды на заказ, появились Николь Кидман и 13-летняя старлетка Милли Бобби Браун. Первая выбрала декольтированный наряд с расклешенной юбкой — более консервативной, чем на Каннском кинофестивале, и дополнила его розовыми лодочками с бриллиантовой перемычкой. Вторая сделала акцент на талии, перевязав ее шелковой лентой, и остроносых туфлях, блеск которых заменил актрисе все украшения.

  • Джессика Бил в Ralph & Russo

  • Трэйси Эллис Росс в Chanel

  • Сара Полсон в Carolina Herrera

  • Мадлен Брюэр в Berta

  • Приянка Чопра в Balmain

  • Клэр Фой в Oscar de la Renta

Ювелирных изысков на этой премии не было: чтобы не тратиться на ожерелья и браслеты, знаменитости надели «дискобольные» платья. Джессика Бил — ассиметричное от Ralph & Russo, Сара Полсон — «чешуйчатое» от Carolina Herrera, а Трэйси Эллис Росс, известная по роли в телесериале «Черноватый», — фестивальное Chanel с огромными рукавами и бахромой на подоле. Актриса Клэр Фой, которая в данный момент снимается для второго сезона «Короны» (она играет молодую королеву Елизавету II), «завязала» тенденцию в узел, выбрав бархатный комбинезон со шлейфом и металлизированной оторочкой. Туфли у девушки тоже были классического черного цвета, в то время как коллеги дефилировали в серебристых лодочках диснеевской Золушки. 

  • София Вергара в Marc Zunino 

  • Лиа Мишель в Elie Saab

  • Джина Родригес в Naeem Khan

  • Виола Дэвис в Zac Posen

  • Кирнан Шипка в Miu Miu

  • Джессика Лэнг в Gucci

  • Сьюзан Саррандон в Zac Posen

  • Тэнди Ньютон в Jason Wu

  • Эван Рэйчел Вуд в Mochino

Помимо привычных для голливудских событий брендов — Christian Dior, Ralph Lauren, Elie Saab, Zac Posen и Gucci, «Эмми» открыл общественности ранее неизвестные. Например, актриса сериала «Оранжевый — хит сезона» Мадлен Брюэр заказала платье у марки Berta, которая специализируется на свадебной моде, а Анжела Сарафян из «Мира дикого запада» вышла в наряде Elizabeth Kennedy. Так же непривычно было видеть на церемонии ready-to-wear бренды Moschino и Stella McCartney, которые, если и делают кутюрные платья, то уходят в треш или эко-моду. На этот раз Джереми Скотт представил костюмный аутфит для Эван Рэйчел Вуд, а Стелла Маккартни сделала платье-пиджак для Риз Уизерспун. Теперь ждем работы обоих дизайнеров на «Оскаре», который в феврале наградит актеров, режиссеров и операторов полного метра.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Венецианский кинофестиваль-2017: самые заметные наряды открытия

Самые эффектные наряды церемонии MTV Video Music Awards-2017

Круглый стол: что не так со стилем российских звезд?

ММКФ-2017: самые красивые наряды закрытия

ММКФ-2017: самые яркие наряды открытия

Кинотавр-2017: яркие наряды первого дня фестиваля

Billboard Music Awards-2017: худшие наряды церемонии

Почему беременность — не помеха для шпилек и декольте?