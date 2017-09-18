В Лос-Анджелесе наградили лучшие сериалы телесезона: среди триумфаторов — «Рассказ служанки», «Вице-президент», «Большая маленькая ложь», «Это мы» и «Атланты». Теперь показываем, кто получил главный приз за лучший наряд на красной дорожке.
«Эмми-2017»: самые эффектные наряды красной дорожки
Если на сцене Театра Майкрософт награждали Алека Болдуина, Александра Скарсгарда и Лору Дерн, то на красной дорожке чествовали дизайнера Рафа Симонса. В платьях из линейки Calvin Klein by Appointment , которую он запустил для производства одежды на заказ, появились Николь Кидман и 13-летняя старлетка Милли Бобби Браун. Первая выбрала декольтированный наряд с расклешенной юбкой — более консервативной, чем на Каннском кинофестивале, и дополнила его розовыми лодочками с бриллиантовой перемычкой. Вторая сделала акцент на талии, перевязав ее шелковой лентой, и остроносых туфлях, блеск которых заменил актрисе все украшения.
Ювелирных изысков на этой премии не было: чтобы не тратиться на ожерелья и браслеты, знаменитости надели «дискобольные» платья. Джессика Бил — ассиметричное от Ralph & Russo, Сара Полсон — «чешуйчатое» от Carolina Herrera, а Трэйси Эллис Росс, известная по роли в телесериале «Черноватый», — фестивальное Chanel с огромными рукавами и бахромой на подоле. Актриса Клэр Фой, которая в данный момент снимается для второго сезона «Короны» (она играет молодую королеву Елизавету II), «завязала» тенденцию в узел, выбрав бархатный комбинезон со шлейфом и металлизированной оторочкой. Туфли у девушки тоже были классического черного цвета, в то время как коллеги дефилировали в серебристых лодочках диснеевской Золушки.
Помимо привычных для голливудских событий брендов — Christian Dior, Ralph Lauren, Elie Saab, Zac Posen и Gucci, «Эмми» открыл общественности ранее неизвестные. Например, актриса сериала «Оранжевый — хит сезона» Мадлен Брюэр заказала платье у марки Berta, которая специализируется на свадебной моде, а Анжела Сарафян из «Мира дикого запада» вышла в наряде Elizabeth Kennedy. Так же непривычно было видеть на церемонии ready-to-wear бренды Moschino и Stella McCartney, которые, если и делают кутюрные платья, то уходят в треш или эко-моду. На этот раз Джереми Скотт представил костюмный аутфит для Эван Рэйчел Вуд, а Стелла Маккартни сделала платье-пиджак для Риз Уизерспун. Теперь ждем работы обоих дизайнеров на «Оскаре», который в феврале наградит актеров, режиссеров и операторов полного метра.
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