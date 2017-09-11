Модель из России попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире

Сейчас Екатерина принимает участие в фотосессиях для российских журналов и газет (например, Speed Info и «Дорогое удовольствие»), а также небольших локальных брендов и шоурумов. В моделинг девушка пришла из спорта: в 2006 году она стала серебряным призером чемпионата мира по баскетболу в составе сборной России, а в 2008-м завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Иногда Лисина выполняет обязанности «достать что-нибудь с высокого шкафа», «протереть пыль в съемочной студии» или «спасти кошку с дерева», но чаще всего модель просят сфотографироваться на улицах в России или Европе — именно такие снимки и помогают понять весь масштаб ее рекорда.