Венецианский кинофестиваль-2017: 15 лучших нарядов красной дорожки

Конкуренцию Armani составили лишь другие итальянские марки, которым на киносмотре традиционно отдают должное уважение — это Alberta Ferretti и Atelier Versace. Версаче в этом году набирает «баллы» еще и потому, что он для бренда символичный и юбилейный: ровно 20 лет назад Донателла встала во главе дома вместо умершего брата Джанни. Для Пенелопы Крус, сыгравшей ее в новом сериале о семействе Версаче, дизайнер сшила декольтированное платье с пушистым шлейфом, а для Амаль Клуни, которая «выгуливала» одежду лейбла едва ли не на всех громких киноцеремониях (в том числе и во время беременности), — консервативный наряд фиалкового оттенка.