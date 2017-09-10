Знаменитостям, которые предпочли Неделе моды красную дорожку Венецианского фестиваля, уже стоит отдать пальму фэшн-первенства. Вместо того чтобы смотреть, что будет модно в следующем сезоне, они задают тренды самостоятельно — стоит лишь подобрать «на выход» более уместный и эффектный наряд. Рассказываем, чьи образы стали самыми тенденциозными на завершившемся в Италии киносмотре.
Венецианский кинофестиваль-2017: 15 лучших нарядов красной дорожки
Как мы и предполагали после церемонии открытия Венецианского фестиваля, одна из главных трендсеттеров современности Дженнифер Лоуренс приехала на чествование фильма «мама!» в Christian Dior. На индивидуальный заказ от актрисы дизайнер бренда Мария Грация Кьюри потратила 300 часов работы и 30 метров тюля — в результате получилось многослойное пышное платье с нашивками в виде цветов и полупрозрачным верхом. А вот с нарядом Джулианны Мур мы не угадали: лауреат специальной премии имени Франки Соццани — погибшего редактора итальянского Vogue — предпочла любимому Armani аутфит от Valentino, декорированный бахромой.
Разбирать наряды из последних кутюрных коллекций вслед за коллегами продолжила Кирстен Данст. Актриса уже давно выросла из амплуа чирлидерши и подружки супергероя и показывает это «взрослыми» появлениями на премьерах своих не менее взрослых фильмов. Для презентации инди-драмы «Вудшок» девушка выбрала ярусное платье приглушенно-розового цвета, которое мы недавно видели на показе Rodarte Couture. На той же Неделе моды были представлены наряды Кристен Уиг от Zuhair Murad и Ребекки Холл от Armani Prive, ставшего одним из самым популярных брендов Венецианского фестиваля.
Конкуренцию Armani составили лишь другие итальянские марки, которым на киносмотре традиционно отдают должное уважение — это Alberta Ferretti и Atelier Versace. Версаче в этом году набирает «баллы» еще и потому, что он для бренда символичный и юбилейный: ровно 20 лет назад Донателла встала во главе дома вместо умершего брата Джанни. Для Пенелопы Крус, сыгравшей ее в новом сериале о семействе Версаче, дизайнер сшила декольтированное платье с пушистым шлейфом, а для Амаль Клуни, которая «выгуливала» одежду лейбла едва ли не на всех громких киноцеремониях (в том числе и во время беременности), — консервативный наряд фиалкового оттенка.
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