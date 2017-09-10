«Никакого "Гелика", моя "Вика" — лучший автомобиль»: 5 историй владельцев ретро-каров

Виталий Пахомов (он же офицер Мигель Родригез), владелец офиса по изготовлению печатей, 29 лет

Ford Crown Victoria 1998-го года выпуска

У меня есть Вика. Ей 19. Встреча с ней была моим главным подарком на день рождения в 2015 году. Вика похожа на большой, красивый, рамный и полноразмерный седан, точь-в-точь, как у полиции Лос-Анджелеса, но я люблю ее не за внешность, а за душу и верность. Когда мы с ней (на ней — Прим. ред.) выезжаем на улицы, автомобилисты реагируют очень бурно — рассматривают нас, улыбаются и показывают «классы». Хотя некоторым ребятам моя Вика не нравится — кто-то смеется ей прямо в капот, кто-то отворачивается, но главное, что моя жена Алиса к ней не ревнует. Мы вместе ждем Викторию из сервисного центра: сейчас ее тюнингуют американскими «полицейскими» знаками, чтобы вводить в ступор местный патруль.

Наше знакомство с Ford Crown Victoria — чистая случайность. На одном из кар-шоу я увидел ее хозяйку, и через какое-то время звонков и уговоров она мне ее продала. Это действительно можно назвать судьбой, потому что стоит такой автомобиль несусветные деньги или попадается в ужасном состоянии. За полтора года ремонтных работ я потратил на запчасти 150 тысяч рублей. У нас в городе всего несколько центров, где обслуживают «американцев» (в случае с Викой — «американок»).

На машине я езжу круглогодично, параллельно снимая ее в музыкальных клипах (совсем скоро она появится в видео группы JanREM), рекламе и авто-обзорах. Недавно для соответствия Вике купил себе полицейский дробовик и сажусь за руль исключительно с ним. Никакого «Гелика» и «Бентли» мне не нужно — Вика (еще я называю ее «Перехватчик») — для меня лучший автомобиль, который со мной и в дороге, и на выставках, и даже на игре в страйкбол. Я — командир страйкбольной команды.