Весенне-летние Недели моды стартовали с невероятного камбэка Тома Форда — он снова сел в дизайнерское кресло после работы над фильмом «Под покровом ночи». После победной — «Золотой глобус» — режиссерской работы Том представил не менее триумфальную новую коллекцию. Наш друг и единственный гость нью-йоркского фэшн-шоу из России Оскар Ренкель зажег на афтепати с Ким Кардашьян, поболтал «на ушко» с Синди Кроуфорд и рассказал нам подробности показа.
Оскар Ренкель — с эксклюзивным репортажем с показа Tom Ford
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Том Форд, Кристина Аллегра Кингстон и Оскар Ренкель
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На показ нас с подругой пригласила Нора — прекрасная женщина, настоящий трудоголик, одна из первых людей в Tom Ford. Собственно, она и познакомила нас с дизайнером. Он милый, не чопорный в плохом понимании этого слова и очень внимательный к друзьям и клиентам своего модного дома. Перед шоу его команда прислала мне подарок в виде нового парфюма Fucking Fabulous и свечей для дома — не таких fucking fabulous, конечно, но тоже очень приятных. Еще не вышедший в продажу аромат на "пробу" получили всего 100 гостей показа — все надушились и наполнили этим уникальным запахом зал. Полное погружение».
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Из России на показе был только я — по крайней мере, знакомых лиц из Петербурга и Москвы я там не увидел. Вместо них — Анна Винтур, Синди Кроуфорд, Ким Кардашьян, Карли Клосс, Лив Шрайбер, Энсел Эльгорт и Расселл Уэстбрук — потрясающая публика, Тома Форда любят очень изысканные люди».
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Энсел Эльгорт и Кристина Аллегра Кингстон
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Синди Кроуфорд очень улыбчивая и комфортная в общении леди. В Нью-Йорке вообще люди гораздо более открыты и гостеприимны, нежели у нас. Никакого ощущения классовости не возникает, они рады нравиться и понимают желание познакомиться с ними. Я сам очень простой и не понимаю, как можно жить иначе и задирать нос. Есть рот, есть ноги — подходи и общайся, зачем выпендриваться? Мы же все братья!».
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Оскар Ренкель и Синди Кроуфорд
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В фирменную родинку Синди я не поцеловал — она была с мужем. Но она шутила мне на ухо и говорила, что моя подруга не включила вспышку, поэтому мы получимся на фото как два черных силуэта. Говорит, "Давай с тобой будем чокаться, правда, я пью напиток крепче твоего", опять же, подтверждая свою "нормальность"».
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Новая коллекция меняет преставления о бренде. Она яркая, динамичная, остромодная. Том Форд — Король элегантности, но теперь в его дом пришли тенденции и новаторство. Раньше он был очень консервативен по отношению к цвету и формам. Цвета классические — черный, белый и серый. Форма — без прогиба под рынок. Но эта коллекция показала мне нового Тома, который знает, как угодить спросу, при этом не изменив себе. Раньше он был для более взрослого потребителя, теперь смотрит в сторону молодых и модных. Браво!»
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В отличии от московских стилистов, которые носят кеды Chanel и женские сумки, я предпочитаю мужскую одежду, поэтому из этой коллекции ничего не куплю. Зато моя подруга Кристина выбрала для себя двух фаворитов — белый свободный кожаный тренч и джинсовый костюм с оверсайз курткой».
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Вечерние платья, в которых так силен Форд, в этот раз меня не впечатлили: я не люблю драпировку в сочетании с пайетками. А вот жакеты Tom Ford — высший пилотаж. Он — Бог нового мужского костюма и грамотно переносит этот элемент в женскую моду».
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Из коллекций Tom Ford у меня есть дубленка за 14 000 $ и бабочка за 250 $, которую я надел на показ к костюму от Алины Герман. Она подготовила мне одежду и на день шоу, и на день открытия нового бутика бренда, поэтому сегодня я буду в синем бархатном пиджаке, расшитым виселичными петлями из моей ювелирной коллекции Hands Remember».
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