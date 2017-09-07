Оскар Ренкель — с эксклюзивным репортажем с показа Tom Ford

На показ нас с подругой пригласила Нора — прекрасная женщина, настоящий трудоголик, одна из первых людей в Tom Ford. Собственно, она и познакомила нас с дизайнером. Он милый, не чопорный в плохом понимании этого слова и очень внимательный к друзьям и клиентам своего модного дома. Перед шоу его команда прислала мне подарок в виде нового парфюма Fucking Fabulous и свечей для дома — не таких fucking fabulous, конечно, но тоже очень приятных. Еще не вышедший в продажу аромат на "пробу" получили всего 100 гостей показа — все надушились и наполнили этим уникальным запахом зал. Полное погружение».