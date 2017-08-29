Инна Жиркова о том, как воспитать смену сине-бело-голубым

Было бы странно не быть спортивной семьей при папе-футболисте. Все вместе мы катаемся на велосипедах, самокатах, роликах — на всем, у чего есть колеса. Но мальчишки, естественно, поглощены футболом. Дима играет в детском «Зените» и важно носит футболку с номером 18, как у отца. А Даня в почти два года внимательно следит с трибун за всеми матчами и, между прочим, бьет по мячу так, как не всякий взрослый может!

Я не навязывала детям правил вроде: «Ты старший брат, ты должен заботиться о сестре» или «Девочкам нужно ухаживать за мужчинами». Но так само собой сложилось, что Дима присматривает за Миланой и больше всех переживает, когда она, та еще разбойница, смело перелезает через забор. А Милаша в свою очередь трогательно собирает брату ланч-боксы на пикники.