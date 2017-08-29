Инна Жиркова о том, как воспитать смену сине-бело-голубым

Жена полузащитника «Зенита» Инна Жиркова рассказала, как сыновья Дима (9 лет) и Даня (1 год и 8 месяцев) косплеят папу, а дочь Милана (7 лет) — мамину манеру одеваться. 

  • На Инне: платье и жакет Alexander Wang, ботфорты Gianvito Rossi. На Диме: костюм, рубашка и туфли Dolce & Gabbana. На Дане: костюм и рубашка Dolce & Gabbana. На Милане: платье David Charles, кроссовки Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)

Было бы странно не быть спортивной семьей при папе-футболисте. Все вместе мы катаемся на велосипедах, самокатах, роликах — на всем, у чего есть колеса. Но мальчишки, естественно, поглощены футболом. Дима играет в детском «Зените» и важно носит футболку с номером 18, как у отца. А Даня в почти два года внимательно следит с трибун за всеми матчами и, между прочим, бьет по мячу так, как не всякий взрослый может!

Я не навязывала детям правил вроде: «Ты старший брат, ты должен заботиться о сестре» или «Девочкам нужно ухаживать за мужчинами». Но так само собой сложилось, что Дима присматривает за Миланой и больше всех переживает, когда она, та еще разбойница, смело перелезает через забор. А Милаша в свою очередь трогательно собирает брату ланч-боксы на пикники.

 

 

Каждый год мы с Юрой обещаем друг другу, что непременно отправимся в романтическое путешествие вдвоем. Но на деле расстаться с детьми в отпуске не можем — как же их оставить?! Жаль, что только с рождением третьего ребенка я узнала, что такое кокон, — эта вещь могла бы сэкономить мне много сил и нервов со старшими.

Как дизайнер бренда Milo Milo by Inna Zhirkova, я всегда увлечена выбором ткани, фурнитуры. И вижу, что и Милана стала разбираться: например, точно знает, что ей идут атласные платья.

 

фото: Валентин Блох
визаж: Евгения Сомова, Ольга Васильева, Марат Исламов (City Bees Beauty Agency)
прически: Иван Иванов (Park by Osipchuk), Сергей Родионов (Park by Osipchuk)

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