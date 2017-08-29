О жизни Кейт Мосс, Александра Маккуина и Марка Джейкобса снимут сериал

Кто сыграет главные роли, а также, когда выйдет сериал, — пока неизвестно. Однако инициаторы проекта обещают, что его будут обсуждать даже те, кто совсем не интересуется модой: «Наша цель — рассказать правдивую историю о том, что происходило в фэшн-индустрии в 90-е годы, и сделать это через призму самых обсуждаемых в то время личностей».