О жизни Кейт Мосс, Александра Маккуина и Марка Джейкобса снимут сериал

Плюс один к списку новых фэшн-лент: студия Filmula, снимавшая фильмы «Голодные игры» и «Король говорит», анонсировала запуск сериала о героях моды 90-х годов — Кейт Мосс, Александре Маккуине и Марке Джейкобсе. В основу сюжета легла книга «Champagne Supernovas: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen, and the 90s Renegades Who Remade Fashion», которую написала журналист Моррин Калахан в 2014 году. Она рассказывает о начале карьеры, становлении стиля, скандалах и успехах двух дизайнеров и модели, которые вместе дружили, работали и покоряли столицы моды.