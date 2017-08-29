О жизни Кейт Мосс, Александра Маккуина и Марка Джейкобса снимут сериал

Плюс один к списку новых фэшн-лент: студия Filmula, снимавшая фильмы «Голодные игры» и «Король говорит», анонсировала запуск сериала о героях моды 90-х годов — Кейт Мосс, Александре Маккуине и Марке Джейкобсе. В основу сюжета легла книга «Champagne Supernovas: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen, and the 90s Renegades Who Remade Fashion», которую написала журналист Моррин Калахан в 2014 году. Она рассказывает о начале карьеры, становлении стиля, скандалах и успехах двух дизайнеров и модели, которые вместе дружили, работали и покоряли столицы моды.

  • Обложка книги «Champagne Supernovas: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen, and the 90s Renegades Who Remade Fashion»

  • Кейт Мосс и Марк Джейкобс 

  • Александр Маккуин в поддержку Кейт Мосс, которая почти лишилась статуса супермодели из-за громкого кокаинового скандала 

Кто сыграет главные роли, а также, когда выйдет сериал, — пока неизвестно. Однако инициаторы проекта обещают, что его будут обсуждать даже те, кто совсем не интересуется модой: «Наша цель — рассказать правдивую историю о том, что происходило в фэшн-индустрии в 90-е годы, и сделать это через призму самых обсуждаемых в то время личностей».

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