80% моделей пришли в фэшн-бизнес путем осознанного выбора, остальные даже и не мечтали о том, чтобы ходить по подиуму: занимались музыкой/преподаванием/рэкетом и по воле случая попали в поле зрения агентов. Рассказываем истории амбассадоров Gucci, Armani и Philipp Plein, которые до брендовых вещей носили униформу, фартук и костюм заключенного.
Как преступник, бариста и глухонемой математик стали профессиональными моделями?
Арун Робертс
раньше — бариста, сейчас — лицо Gucci Resort
На последнем круизном показе Gucci среди других моделей с нестандартной внешностью (Алессандро Микеле приглашает всех, кто мало-мальски похож на инопланетянок) по подиуму прошелся двухметровый Иисус - в пальто с меховыми манжетами, клетчатой рубашке и с золотым венком. До этого перфоманса, как обнаружило издание «Executive Style», великан работал баристой в Мельбурне и играл в местной инди-группе «Dirt Hand» — не особо популярной (всего 12 подписчиков на YouTube-канале), но очень старательной. Арун Робертс чуть ли не ежедневно давал концерты в кафе и на небольших площадках, пока на одной из них его не заметил скаут итальянского бренда.
«Отловить меня после шоу у рекрутера не получилось, — рассказывал Робертс. — На сцене меня всегда представляют как Игоря из Румынии, и ребята из Gucci долго пытались понять, кто я на самом деле». Когда Аруна идентифицировали, он уже вовсю колесил по Мексике: отпуск пришлось прервать срочным трансфером до Флоренции. «Микеле может сказать: “Я хочу зебру, леопарда, двух собак и вот этого высоченного парня”, и окружающие побегут и принесут все необходимое для модного шоу», — делился великан после первой встречи с дизайнером.
Готовая одежда из коллекции Аруну не подошла: ее пришлось перешивать до нужного размера и длины рукавов, а также искать ботинки 46 размера. Итог мучений с аутфитом и стресс от ренессансной музыки ему показался оправданным: Робертс планирует и дальше исследовать мир моды, но при этом не забрасывать бас-гитару — даже ради ультрамодных мужских сумок Gucci, которые так и просятся занять сразу обе руки.
Джереми Микс
раньше — заключенный, сейчас — амбассадор Philipp Plein
Летом 2014 года американцу Джереми Миксу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая сопротивление задержанию и незаконное хранение оружия. Садясь на скамью подсудимых, парень уже был звездой: фотография, сделанная полицией в отделении, случайным образом утекла в сеть и за минуту собрала несколько сотен лайков. «Если он в чем-то и виновен, то только в том, что слишком сексуальный! Предлагаю выпустить тюремный календарь, а его постоянно делать «мужчиной месяца!», — комментировали снимок.
-
Именно эта фотография Джереми Микса появилась в Facebook-профиле калифорнийской полиции , лето 2014 года
-
Первая профессиональная фотосессия, июнь 2016 года
-
Джереми Микс, июнь 2016 года
-
Джереми Микс на показе Philipp Plein, февраль 2017 года
-
Джереми Микс на показе Philipp Plein, май 2017 года
-
Джереми Микс и Хлоя Грин, август 2017 года
Пухлые губы, точеные скулы и татуировки на шее и на лице быстро привлекли внимание не только женского населения Калифорнии, но и модельного агентства White Cross Management. Сразу же после выхода из тюрьмы в июне 2016 года Джереми подписал контракт с букерами, снялся в дебютной фотосессии, познакомился с Карин Ройтфельд (теперь он называет ее крестной фэшн-мамой) и принял участие в нескольких показах Philipp Plein. В рамках последнего, который проходил в Каннах, «самый красивый преступник» закрутил роман с дочерью владельца Topshop и наследницей многомиллионного состояния Хлоей Грин. Выяснилось, что для богатства Миксу не нужен был пистолет — достаточно метко выстрелить голубыми глазами.
Найл ДиМарко
раньше — глухонемой парень из Куинса, сейчас — герой обложек американских журналов
25-летний Найл ДиМарко собирался посвятить всю жизнь математике, но еще одна страсть парня, Instagram, привела его на шоу «Топ-модель по-американски». «Тайра Бэнкс (ведущая телепроекта — Прим.ред.) случайно нашла мой профиль и пригласила принять участие в кастинге, — рассказывал Найл. — Она даже не подозревала, что я глухонемой!». За эту особенность начинающей модели не делали абсолютно никаких поблажек: спрашивали как со всех, объясняя задачу глазами и на языке жестов. Как признавался потом фотограф Ю Цай, который работал с участниками чаще других членов команды, ДиМарко не слышал, но слушал его, раз из раза показывая высокие результаты.
-
Найл ДиМарко в одной из первых профессиональных фотосессий, 2015 год
-
Найл ДиМарко на обложке журнала Attitude, 2016 год
-
Найл ДиМарко, 2016 год
-
Найл ДиМарко на обложке журнала Vulkan, 2016 год
-
Найл ДиМарко, 2017 год
-
Найл ДиМарко в одной из первых профессиональных фотосессий, 2015 год
-
Найл ДиМарко на обложке журнала DNA, 2016 год
-
Найл ДиМарко, 2016 год
-
Найл ДиМарко, 2016 год
Единственная проблема у Найла возникла во время ночной съемки в лесу: в темноте он не мог распознать затворов камеры и вовремя встать в нужную позу. Команде пришлось стучать по подиуму, на котором стоял «особенный манекенщик», — вибрации давали понять, когда сработает вспышка. Справившись с этим финальным испытанием, ДиМарко презентовал приложение, обучающее американцев жестовому языку — амслену, а выиграв проект как первая слабослышащая топ-модель, стал креативным сотрудником и лицом компании «The ASL», которая продвигает культуру глухонемых в массы. «В мире очень много людей с таким же недугом как мой. И мы бы очень оценили, если общество выучило хотя бы несколько невербальных фраз», — делился он.
Сегодня Найл, помимо альтруистической деятельности, профессионально занимается моделингом: позирует для обложек Attitude, Nylon, Buzzfeed, The Washington Post и People, участвует в показах Недели моды и одерживает победы в других телевизионных проектах. В прошлом году он выиграл в «Танцах со звездами», где научился чувствовать музыку и исполнять танго, румбу и ча-ча-ча. «Я родился в слабослышащей семье, и всю жизнь состою в глухонемом сообществе, — объяснял он. — Для себя я абсолютно обычный, полностью дееспособный человек, просто чертовски привлекательный».
It has been one year since I won ANTM and rocked the world as the FIRST DEAF winner. It feels like ages ago because so so so many GREAT things happened ever since the win! That also includes winning @dancingabc! Thank you @tyrabanks for giving me voice and platform and thank you for telling me to NEVER take NO as an answer! Because of you Tyra and #ANTM, I'm able to inspire and better 70 million deaf lives worldwide through @nyledimarcofoundation. I'm excited to see what 2017 has in store!!! Going to strive for bigger!!! DEAF AND PROUDDDDDD. Love you all! AND..... HAPPY BIRTHDAY TYRA BOO!
Пьетро Боселли
раньше — преподаватель математики, сейчас — модель Armani
Для 27-летнего Пьетро Боселли пропускным билетом в моделинг стал конкурс красоты среди учителей. Будучи преподавателем математики в University College London, он подал заявку на участие в международном челлендже сексуальности, одержал победу и в качестве приза выиграл кампейн Armani. Стать лицом этого бренда Пьетро пытался еще в семь лет, но дальше рекламы линейки Junior дело не пошло — парень ушел в науку.
-
Пьетро Боселли в фотосессии журнала VMan, февраль 2017 года
-
Пьетро Боселли, апрель 2017 года
-
Пьетро Боселли в съемке для Dsquared2, июль 2016 года
-
Пьетро Боселли в съемке для Dsquared2, август 2016 года
-
Пьетро Боселли, 2016 год
-
Пьетро Боселли, 2017 год
-
Пьетро Боселли в кампейне EA7
-
Пьетро Боселли в кампейне EA7
Спрятав модельные амбиции в карман строгих гиковских брюк, Боселли получил степень в области машиностроения, а потом и вовсе стал математиком. Но природные данные скрыть от студенток не получилось: одна из них выложила фотографию Пьетро в Твиттер, восхитившись его красотой, и тут же запустила «информационный ком», который докатил учителя до фэшн-индустрии. «Я всегда мечтал о модельной карьере, — признавался потом Боселли. — Но боялся непонимания коллег в академической среде».
Теперь весь преподавательский пул University College London следит за успехами Пьетро в социальных сетях вместе с двумя миллионами подписчиков. Там они узнают, что его пропусков зачетов был связан с промо-фотосессией Armani и участием в парижской Неделе моды, а паре лекций учитель предпочел съемки для Dsquared2, а также журналов GQ и VMag. Хотя Боссели признается, что бросать преподавательскую деятельность на совсем не собирается: «Я рад, что смог развенчать стереотип о глупости моделей, но менять тетради и книги на журналы и лукбуки я не хочу».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.