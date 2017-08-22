Как преступник, бариста и глухонемой математик стали профессиональными моделями?

80% моделей пришли в фэшн-бизнес путем осознанного выбора, остальные даже и не мечтали о том, чтобы ходить по подиуму: занимались музыкой/преподаванием/рэкетом и по воле случая попали в поле зрения агентов. Рассказываем истории амбассадоров Gucci, Armani и Philipp Plein, которые до брендовых вещей носили униформу, фартук и костюм заключенного. 

  • Джереми Микс на скамье подсудимых 

  • Пьетро Боселли за преподавательским столом 

  • Найл ДиМарко общается на языке жестов 

  • Бариста Арун Робертс в клипе собственной музыкальной группы 

Арун Робертс

раньше — бариста, сейчас — лицо Gucci Resort

На последнем круизном показе Gucci среди других моделей с нестандартной внешностью (Алессандро Микеле приглашает всех, кто мало-мальски похож на инопланетянок) по подиуму прошелся двухметровый Иисус - в пальто с меховыми манжетами, клетчатой рубашке и с золотым венком. До этого перфоманса, как обнаружило издание «Executive Style», великан работал баристой в Мельбурне и играл в местной инди-группе «Dirt Hand» — не особо популярной (всего 12 подписчиков на YouTube-канале), но очень старательной. Арун Робертс чуть ли не ежедневно давал концерты в кафе и на небольших площадках, пока на одной из них его не заметил скаут итальянского бренда.

  • Арун Робертс на шоу Gucci Resort, 2017

  • Арун Робертс и другие модели шоу Gucci Resort, 2017

«Отловить меня после шоу у рекрутера не получилось, — рассказывал Робертс. — На сцене меня всегда представляют как Игоря из Румынии, и ребята из Gucci долго пытались понять, кто я на самом деле». Когда Аруна идентифицировали, он уже вовсю колесил по Мексике: отпуск пришлось прервать срочным трансфером до Флоренции. «Микеле может сказать: “Я хочу зебру, леопарда, двух собак и вот этого высоченного парня”, и окружающие побегут и принесут все необходимое для модного шоу», — делился великан после первой встречи с дизайнером.

 

more @dirthandband

Публикация от gabriella cohen (@gabriellaacohen)

 

Готовая одежда из коллекции Аруну не подошла: ее пришлось перешивать до нужного размера и длины рукавов, а также искать ботинки 46 размера. Итог мучений с аутфитом и стресс от ренессансной музыки ему показался оправданным: Робертс планирует и дальше исследовать мир моды, но при этом не забрасывать бас-гитару — даже ради ультрамодных мужских сумок Gucci, которые так и просятся занять сразу обе руки.

 

 

Джереми Микс

раньше — заключенный, сейчас — амбассадор Philipp Plein

Летом 2014 года американцу Джереми Миксу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая сопротивление задержанию и незаконное хранение оружия. Садясь на скамью подсудимых, парень уже был звездой: фотография, сделанная полицией в отделении, случайным образом утекла в сеть и за минуту собрала несколько сотен лайков. «Если он в чем-то и виновен, то только в том, что слишком сексуальный! Предлагаю выпустить тюремный календарь, а его постоянно делать «мужчиной месяца!», — комментировали снимок.

  • Именно эта фотография Джереми Микса появилась в Facebook-профиле калифорнийской полиции , лето 2014 года

  • Первая профессиональная фотосессия, июнь 2016 года 

  • Джереми Микс, июнь 2016 года 

  • Джереми Микс на показе Philipp Plein, февраль 2017 года 

  • Джереми Микс на показе Philipp Plein, май 2017 года

  • Джереми Микс и Хлоя Грин, август 2017 года 

Пухлые губы, точеные скулы и татуировки на шее и на лице быстро привлекли внимание не только женского населения Калифорнии, но и модельного агентства White Cross Management. Сразу же после выхода из тюрьмы в июне 2016 года Джереми подписал контракт с букерами, снялся в дебютной фотосессии, познакомился с Карин Ройтфельд (теперь он называет ее крестной фэшн-мамой) и принял участие в нескольких показах Philipp Plein. В рамках последнего, который проходил в Каннах, «самый красивый преступник» закрутил роман с дочерью владельца Topshop и наследницей многомиллионного состояния Хлоей Грин. Выяснилось, что для богатства Миксу не нужен был пистолет — достаточно метко выстрелить голубыми глазами.

 

 

Найл ДиМарко

раньше — глухонемой парень из Куинса, сейчас — герой обложек американских журналов

25-летний Найл ДиМарко собирался посвятить всю жизнь математике, но еще одна страсть парня, Instagram, привела его на шоу «Топ-модель по-американски». «Тайра Бэнкс (ведущая телепроекта — Прим.ред.) случайно нашла мой профиль и пригласила принять участие в кастинге, — рассказывал Найл. — Она даже не подозревала, что я глухонемой!». За эту особенность начинающей модели не делали абсолютно никаких поблажек: спрашивали как со всех, объясняя задачу глазами и на языке жестов. Как признавался потом фотограф Ю Цай, который работал с участниками чаще других членов команды, ДиМарко не слышал, но слушал его, раз из раза показывая высокие результаты.

  • Найл ДиМарко в одной из первых профессиональных фотосессий, 2015 год

  • Найл ДиМарко на обложке журнала Attitude, 2016 год

  • Найл ДиМарко, 2016 год

  • Найл ДиМарко на обложке журнала Vulkan, 2016 год

  • Найл ДиМарко, 2017 год

  • Найл ДиМарко в одной из первых профессиональных фотосессий, 2015 год

  • Найл ДиМарко на обложке журнала DNA, 2016 год

  • Найл ДиМарко, 2016 год

  • Найл ДиМарко, 2016 год

Единственная проблема у Найла возникла во время ночной съемки в лесу: в темноте он не мог распознать затворов камеры и вовремя встать в нужную позу. Команде пришлось стучать по подиуму, на котором стоял «особенный манекенщик», — вибрации давали понять, когда сработает вспышка. Справившись с этим финальным испытанием, ДиМарко презентовал приложение, обучающее американцев жестовому языку — амслену, а выиграв проект как первая слабослышащая топ-модель, стал креативным сотрудником и лицом компании «The ASL», которая продвигает культуру глухонемых в массы. «В мире очень много людей с таким же недугом как мой. И мы бы очень оценили, если общество выучило хотя бы несколько невербальных фраз», — делился он.

 


Сегодня Найл, помимо альтруистической деятельности, профессионально занимается моделингом: позирует для обложек Attitude, Nylon, Buzzfeed, The Washington Post и People, участвует в показах Недели моды и одерживает победы в других телевизионных проектах. В прошлом году он выиграл в «Танцах со звездами», где научился чувствовать музыку и исполнять танго, румбу и ча-ча-ча. «Я родился в слабослышащей семье, и всю жизнь состою в глухонемом сообществе, — объяснял он. — Для себя я абсолютно обычный, полностью дееспособный человек, просто чертовски привлекательный».

 

 

Пьетро Боселли

раньше — преподаватель математики, сейчас — модель Armani

Для 27-летнего Пьетро Боселли пропускным билетом в моделинг стал конкурс красоты среди учителей. Будучи преподавателем математики в University College London, он подал заявку на участие в международном челлендже сексуальности, одержал победу и в качестве приза выиграл кампейн Armani. Стать лицом этого бренда Пьетро пытался еще в семь лет, но дальше рекламы линейки Junior дело не пошло — парень ушел в науку.

  • Пьетро Боселли в фотосессии журнала VMan, февраль 2017 года

  • Пьетро Боселли, апрель 2017 года 

  • Пьетро Боселли в съемке для Dsquared2, июль 2016 года

  • Пьетро Боселли в съемке для Dsquared2, август 2016 года

  • Пьетро Боселли, 2016 год

  • Пьетро Боселли, 2017 год

  • Пьетро Боселли в кампейне EA7

  • Пьетро Боселли в кампейне EA7

Спрятав модельные амбиции в карман строгих гиковских брюк, Боселли получил степень в области машиностроения, а потом и вовсе стал математиком. Но природные данные скрыть от студенток не получилось: одна из них выложила фотографию Пьетро в Твиттер, восхитившись его красотой, и тут же запустила «информационный ком», который докатил учителя до фэшн-индустрии. «Я всегда мечтал о модельной карьере, — признавался потом Боселли. — Но боялся непонимания коллег в академической среде».

 

 

Теперь весь преподавательский пул University College London следит за успехами Пьетро в социальных сетях вместе с двумя миллионами подписчиков. Там они узнают, что его пропусков зачетов был связан с промо-фотосессией Armani и участием в парижской Неделе моды, а паре лекций учитель предпочел съемки для Dsquared2, а также журналов GQ и VMag. Хотя Боссели признается, что бросать преподавательскую деятельность на совсем не собирается: «Я рад, что смог развенчать стереотип о глупости моделей, но менять тетради и книги на журналы и лукбуки я не хочу».

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Giorgio Armani посвятили России помаду и парфюм

Назван самый популярный фэшн-бренд в мире

Самая красивая реклама парфюма: Дакота Джонсон снялась у Gucci

«Бабушка-style»: как носить косынку по-модному

Инопланетяне, динозавры и космические корабли: Gucci выпустил кампейн осенне-зимней коллекции

11 эффектных рекламных кампаний сезона осень-зима 2017/18

Тициан, банты и орфографические ошибки в круизной коллекции Gucci

Волшебный мир в видео Петры Коллинз для Gucci