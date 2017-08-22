Как преступник, бариста и глухонемой математик стали профессиональными моделями?

80% моделей пришли в фэшн-бизнес путем осознанного выбора, остальные даже и не мечтали о том, чтобы ходить по подиуму: занимались музыкой/преподаванием/рэкетом и по воле случая попали в поле зрения агентов. Рассказываем истории амбассадоров Gucci, Armani и Philipp Plein, которые до брендовых вещей носили униформу, фартук и костюм заключенного.

На последнем круизном показе Gucci среди других моделей с нестандартной внешностью (Алессандро Микеле приглашает всех, кто мало-мальски похож на инопланетянок) по подиуму прошелся двухметровый Иисус - в пальто с меховыми манжетами, клетчатой рубашке и с золотым венком. До этого перфоманса, как обнаружило издание «Executive Style», великан работал баристой в Мельбурне и играл в местной инди-группе «Dirt Hand» — не особо популярной (всего 12 подписчиков на YouTube-канале), но очень старательной. Арун Робертс чуть ли не ежедневно давал концерты в кафе и на небольших площадках, пока на одной из них его не заметил скаут итальянского бренда.

«Отловить меня после шоу у рекрутера не получилось, — рассказывал Робертс. — На сцене меня всегда представляют как Игоря из Румынии, и ребята из Gucci долго пытались понять, кто я на самом деле». Когда Аруна идентифицировали, он уже вовсю колесил по Мексике: отпуск пришлось прервать срочным трансфером до Флоренции. «Микеле может сказать: “Я хочу зебру, леопарда, двух собак и вот этого высоченного парня”, и окружающие побегут и принесут все необходимое для модного шоу», — делился великан после первой встречи с дизайнером.

Готовая одежда из коллекции Аруну не подошла: ее пришлось перешивать до нужного размера и длины рукавов, а также искать ботинки 46 размера. Итог мучений с аутфитом и стресс от ренессансной музыки ему показался оправданным: Робертс планирует и дальше исследовать мир моды, но при этом не забрасывать бас-гитару — даже ради ультрамодных мужских сумок Gucci, которые так и просятся занять сразу обе руки.

Летом 2014 года американцу Джереми Миксу были предъявлены обвинения по 12 пунктам, включая сопротивление задержанию и незаконное хранение оружия. Садясь на скамью подсудимых, парень уже был звездой: фотография, сделанная полицией в отделении, случайным образом утекла в сеть и за минуту собрала несколько сотен лайков. «Если он в чем-то и виновен, то только в том, что слишком сексуальный! Предлагаю выпустить тюремный календарь, а его постоянно делать «мужчиной месяца!», — комментировали снимок.

Пухлые губы, точеные скулы и татуировки на шее и на лице быстро привлекли внимание не только женского населения Калифорнии, но и модельного агентства White Cross Management. Сразу же после выхода из тюрьмы в июне 2016 года Джереми подписал контракт с букерами, снялся в дебютной фотосессии, познакомился с Карин Ройтфельд (теперь он называет ее крестной фэшн-мамой) и принял участие в нескольких показах Philipp Plein . В рамках последнего, который проходил в Каннах, «самый красивый преступник» закрутил роман с дочерью владельца Topshop и наследницей многомиллионного состояния Хлоей Грин. Выяснилось, что для богатства Миксу не нужен был пистолет — достаточно метко выстрелить голубыми глазами.

Найл ДиМарко

раньше — глухонемой парень из Куинса, сейчас — герой обложек американских журналов

25-летний Найл ДиМарко собирался посвятить всю жизнь математике, но еще одна страсть парня, Instagram, привела его на шоу «Топ-модель по-американски». «Тайра Бэнкс (ведущая телепроекта — Прим.ред.) случайно нашла мой профиль и пригласила принять участие в кастинге, — рассказывал Найл. — Она даже не подозревала, что я глухонемой!». За эту особенность начинающей модели не делали абсолютно никаких поблажек: спрашивали как со всех, объясняя задачу глазами и на языке жестов. Как признавался потом фотограф Ю Цай, который работал с участниками чаще других членов команды, ДиМарко не слышал, но слушал его, раз из раза показывая высокие результаты.