40 самых невероятных костюмов с фестиваля «Старкон-2017»

Косплей давно перешел из разряда детского увлечения в серьезное хобби или даже профессию. Фанаты компьютерных игр, мультфильмов, сериалов и саг выводят любимых героев за пределы экрана и перевоплощаются в них при помощи самодельных костюмов. Многие, конечно, решают не заморачиваться и приходят на косплей-фестиваль в одежде с AliExpress и напудренных париках, но истинные гики проводят несколько суток за крафтом и подготовкой грима, чтобы на сценическом выступлении передать весь характер и стиль своего «избранника». Даже костюм опостылевшей Харли Квин (DC Comics), самой часто-копируемой девушки на таких маскарадах, сегодня делают с мастерством Боттичелли и технологиями Ростеха — так, что одна из «Отряда самоубийц» выглядит как обмундированный боец спецназа.