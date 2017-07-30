В выставочном комплексе «Экспоцентр» прошел крупнейший в России фестиваль о фантастике, кино, науке и космосе «Старкон-2017». Это единственное место, где Дейенерис Таргариен («Игра Престолов») может встретиться с Гордоном Фрименом («Half-Life), а Эдвард Руки-Ножницы попить чай с Дэдпулом и Джокером.
40 самых невероятных костюмов с фестиваля «Старкон-2017»
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Асмодеане (игра «Aion»)
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Демон Хантер (игра «World of Warcraft»)
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Дейенерис Таргариен и Серсея Ланнистер («Игра Престолов»)
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Эдвард Руки-ножницы (фильм «Эдвард Руки-ножницы»)
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Маккри (игра «Overwatch»)
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Алиса, Шляпник и Белый кролик (модификация сказки «Алиса в Стране чудес»)
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Футурама (мультсериал «Футурама»)
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Рейдер (игра «Fallout 4»)
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Персонажи из игры «Smite»
Косплей давно перешел из разряда детского увлечения в серьезное хобби или даже профессию. Фанаты компьютерных игр, мультфильмов, сериалов и саг выводят любимых героев за пределы экрана и перевоплощаются в них при помощи самодельных костюмов. Многие, конечно, решают не заморачиваться и приходят на косплей-фестиваль в одежде с AliExpress и напудренных париках, но истинные гики проводят несколько суток за крафтом и подготовкой грима, чтобы на сценическом выступлении передать весь характер и стиль своего «избранника». Даже костюм опостылевшей Харли Квин (DC Comics), самой часто-копируемой девушки на таких маскарадах, сегодня делают с мастерством Боттичелли и технологиями Ростеха — так, что одна из «Отряда самоубийц» выглядит как обмундированный боец спецназа.
Хотя косплеев на Харли, как и на других супергероев Marvel и DC, на этом «Старконе» было немного. Участников больше прельщали не такие растиражированные персонажи: к примеру, Берсерк из игры «Bless Online», Равэнна из серии «Герои Меча и Магии» и Робби Злобный из детской передачи «Лентяево». Узнать их удавалось немногим, но с массивными крыльями, мечами и топорами просили сфотографироваться все: от малышей, которые пришли на фестиваль с родителями-игроманами, до людей в возрасте, которые следят за эволюцией косплея со времен Электроника и Домовенка Кузи.
Фото: Дмитрий Колесов
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