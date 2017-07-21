Одной из самых громких рекламных кампаний сезона стала фотосессия 52-летней Брук Шилдс для Calvin Klein — модели, которая в юности оставила фэшн-индустрию ради кино. Вспоминаем других успешных женщин, которые добавили в свое портфолио полный метр и променяли кутюр на грим, кольчуги и лазерное оружие.
Моника Белуччи, Наталья Водянова и другие модели, которые бросили моду ради кино
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Брук Шилдс в рекламной кампании осенне-зимней коллекции Calvin Klein, 2017
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Брук Шилдс в фильме «Голубая Лагуна», 1980
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Брук Шилдс в фотосессии Франческо Скавулло, 1975
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Брук Шилдс и Сьюзан Сарандон в фильме «Прелестное дитя», 1978
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Брук Шилдс в съемке для Calvin Klein Jeans, 1980
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Брук Шилдс в 10-летнем возрасте
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Брук Шилдс в фильме «Голубая Лагуна», 1980
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Брук Шилдс
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Брук Шилдс в сериале «Королевы крика», 2015
Брук Шилдс
Свою первую фотосессию Брук Шилдс сделала еще в 10 лет для издания «Playboy Press». После скандальной съемки эротического характера девочку позвали в фильм Луи Малля «Прелестное дитя», где она сыграла дочь проститутки. С выходом ленты Брук стала получать огромное количество предложений от провокационных брендов, в том числе Calvin Klein Jeans. Слоган его рекламной кампании 1980 года — «Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!» — обеспечил модели мировую известность, роль в культовом фильме «Голубая лагуна» и ежедневный гонорар в 10 тысяч долларов. Спустя 35 лет Шилдс продолжает сниматься и в кино (последним проектом стал сериал «Королевы крика»), и в рекламах: дизайнер Раф Симонс вернул ее в пул амбассадоров марки Calvin Klein, сняв в кампепйне новой осенне-зимней коллекции одежды.
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Милла Йовович в рекламной кампании Jimmy Choo, 2016
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Милла Йовович в фильме «Ультрафиолет», 2006
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Милла Йовович в рекламной кампании Chanel, 2007
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Брюс Уиллис и Милла Йовович в фильме «Пятый Элемент», 1997
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Милла Йовович в рекламной кампании H&M x Isabel Marant, 2013
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Милла Йовович в фильме «Обитель Зла»
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Милла Йовович в рекламной кампании Emporio Armani, 2003
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Милла Йовович в фильме «Жанна Д'Арк», 1999
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Мила Йовович
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Милла Йовович в фильме «Обитель Зла»
Мила Йовович
С подиума в киноиндустрию переметнулась и русско-сербская модель Мила Йовович, известная по фильмам «Пятый элемент», «Жанна Д“Арк» и «Обитель зла». Именно она заменила Брук Шилдс в продолжении фильма «Голубая лагуна», на берег которой Мила попала по протекции Ричарда Аведона. Фотограф первым снял 15-летнюю девушку на обложке «Mademoiselle», после чего к ней посыпались предложения от более крупных журналов Seventeen, Dazed, Elle, Vogue и брендов Hugo Boss, Guess, Calvin Klein, L’oreal и Chanel. Несмотря на плотную актерскую занятость, Мила принимает участие в показах и фотосессиях. За последние три года она сделала рекламы Jimmy Choo, Prada, Marella и совместной коллекции H&M и Isabel Marant.
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Клаудиа Шиффер на показе Chanel, 1992
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Клаудиа Шиффер
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Клаудиа Шиффер играет фитнес-инструктора в фильме «Богатенький Ричи», 1994
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Клаудиа Шиффер на показе Chanel, 1994
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Клаудиа Шиффер играет фитнес-инструктора в фильме «Богатенький Ричи», 1994
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Клаудиа Шиффер на показе Chanel, 1993
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Клаудиа Шиффер в рекламе очков Chanel, 2011
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Клаудиа Шиффер в фильме «Реальная любовь», 2003
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Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер в рекламной кампании Balmain, 2016
Клаудиа Шиффер
Послужной список одной из самых красивых девушек планеты Клаудии Шиффер не ограничивается участием в шоу Versace, Jil Sander, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren и Valentino. За перечислением всех ее фэшн-регалий следует звание актрисы с «галочкой» рядом с картинами «Богатенький Ричи», «Отчаянные красотки», «Реальная любовь» и «Черное и белое». В отличие от съемок для каталогов, за которые Шиффер получала до 3 миллионов долларов, в фильмах ей доставались малобюджетные эпизодические роли: например, фитнес-инструктора или любовницы. Разочарованная в таких несерьезных предложениях от режиссеров, девушка решила заниматься кастингами сама и переквалифицировалась в кинопродюсера: в титрах к фильмам «Пипец-2», «Kingsman: Секретная служба» и «Эдди «Орел» ее можно найти под фамилией мужа — Вауг.
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Жизель Бундхен на показе Victoria's Secret, 2005
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Жизель Бундхен в фильме «Нью-йоркское такси», 2004
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Жизель Бундхен рекламирует парфюм Chanel No. 5
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Жизель Бундхен в фильме «Нью-йоркское такси», 2004
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Жизель Бундхен (в белом) в фильме «Нью-йоркское такси», 2004
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Жизель Бундхен на показе Victoria's Secret, 2001
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Жизель Бундхен в фильме «Дьявол носит Prada, 2006
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Жизель Бундхен в рекламе Louis Vuitton, 2013
Жизель Бундхен
«Двойник» Шиффер и ее главная конкурентка как в моделинге, так и в кино, — Жизель Бундхен после показов Victoria’s Secret и Gucci бежала на пробы к Педро Альмодовару и Кристоферу Нолану. Но повезло девушке только дважды (и не с такими титулованными режиссерами): Жизель сыграла грабительницу в фильме «Нью-Йоркское такси» и секретаршу из «Дьявол носит Prada». Причиной отказов было не столько отсутствие актерского таланта, сколько огромный гонорар за получасовую роль: за две единственные роли в кино модель получила от 350 тысяч до 1,8 миллионов долларов.
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Наталья Водянова, 2003
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Наталья Водянова в фотосессии Паоло Роверси, 2002
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Наталья Водянова в фильме «Битва титанов», 2010
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Джонатан Рис-Майерс и Наталья Водянова в фильме «Влюбленные», 2012
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Наталья Водянова на показе Givenchy, 2010
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Наталья Водянова на показе Zac Posen, 2003
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Джонатан Рис-Майерс и Наталья Водянова в фильме «Влюбленные», 2012
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Наталья Водянова в рекламной кампании Stella McCartney, 2012
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Наталья Водянова на показе Givenchy после рождения пятого ребенка, 2016
Наталья Водянова
Лицо русского моделинга на западе, основательница фонда «Обнаженные сердца», спутница наследника концерна LVMH и мать пятерых детей Наталья Водянова успевает еще и побыть актрисой. В 2001 году она снялась в комедии Романа Копполы (сына Фрэнсиса Форда Копполы) «Агент Стрекоза», а в 2010-м сыграла Медузу Горгону в «Битве титанов». Последним кинопроектом Натальи стала французская мелодрама с Джонатаном Рисом-Майерсом «Влюбленные», после которой девушка ушла в декретный отпуск и появляется в кадре лишь как участница небольших промо-кампаний и героиня светской хроники.
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Моника Белуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, 1992
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Моника Белуччи на показе Dolce & Gabbana, 1995
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Моника Белуччи
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Моника Белуччи в фильме «Под подозрением», 2000
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Моника Белуччи на показе Dolce & Gabbana
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Моника Белуччи в фильме «Матрица: Перезагрузка», 2003
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Моника Белуччи в фильме «Малена», 2000
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Моника Белуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, 2013
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Моника Белуччи в фильме «007 Спектр», 2015
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Моника Белуччи в рекламной кампании Dolce & Gabbana, 2013
Моника Белуччи
Успехи 52-летней Моники Белуччи в кино полностью затмили ее модельное прошлое, которое, собственно, и принесло ей роли в «Дракуле», «Непокорном», «Малене», «Матрице», «007: Спектр» и ленте «По млечному пути». В 1987 году она уехала из родного Читты ди Кастелло в Милан, где ее заметили скауты агентства Elite Model Management. Они предложили кандидатуру Белуччи дизайнерам Dolce & Gabbana, которые пригласили итальянку с выдающимися талантами к участию в шоу и сделали ее амбассадором бренда на последующие тридцать лет. Апогеем модельной карьеры Белуччи стало пятистраничное интервью для Esquire и обложка Maxim, закрепившая за ней звание самой сексуальной женщины эпохи.
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Кара Делевинь в рекламной компании бьюти-линейки YSL, 2015
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Кара Делевинь в фильме «Анна Каренина», 2013
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Кара Делевинь на показе Victoria's Secret, 2013
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Кара Делевинь в фильме «Бумажные города», 2015
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Кара Делевинь на показе Fendi
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Кара Делевинь в фильме «Отряд Самоубийц», 2016
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Кара Делевинь в кампейне Chanel, 2014
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Кара Делевинь в фильме «Валериан и город тысячи планет», 2017
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Кара Делевинь на показе Burberry Prorsum, 2013
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Кара Делевинь в фильме «Валериан и город тысячи планет», 2017
Кара Делевинь
В 2015 году обладательница самых харизматичных бровей Кара Делевинь объявила о завершении модельной карьеры. Съемки в короткометражных фильмах Chanel и рекламных роликах Saint Laurent открыли в британке желание сниматься в больших ролях, ради которых она даже готова была отдать звание лучшей модели десятилетия подруге Кендалл Дженнер. Сразу же после объявления резонансного решения к Каре выстроились режиссеры фильмов «Бумажные города», «Пэн: Путешествие в Нетландию», «Влюбленные дети», «Отряд Самоубийц» и «Тюльпанная лихорадка», а позже за ними подтянулся и Люк Бессон, предложивший экс-музе Лагерфельда свое покровительство и место среди актеров фильма «Валериан и город тысячи планет» — Итана Хоука, Клайва Оуэна, Дэйна ДеХаана и Рианны.
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