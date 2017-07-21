Моника Белуччи, Наталья Водянова и другие модели, которые бросили моду ради кино

Клаудиа Шиффер

Послужной список одной из самых красивых девушек планеты Клаудии Шиффер не ограничивается участием в шоу Versace, Jil Sander, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren и Valentino. За перечислением всех ее фэшн-регалий следует звание актрисы с «галочкой» рядом с картинами «Богатенький Ричи», «Отчаянные красотки», «Реальная любовь» и «Черное и белое». В отличие от съемок для каталогов, за которые Шиффер получала до 3 миллионов долларов, в фильмах ей доставались малобюджетные эпизодические роли: например, фитнес-инструктора или любовницы. Разочарованная в таких несерьезных предложениях от режиссеров, девушка решила заниматься кастингами сама и переквалифицировалась в кинопродюсера: в титрах к фильмам «Пипец-2», «Kingsman: Секретная служба» и «Эдди «Орел» ее можно найти под фамилией мужа — Вауг.