ММКФ-2017: самые яркие наряды открытия

Трендам ответили также образы Екатерины Вилковой в платье-халате от Tegin, Екатерины Шпицы в наряде Valentin Yudashkin с глубоким разрезом и Светланы Ходченковой, которая, как и на Каннском кинофестивале и «Кинотавре», стала звездой красной дорожки. На этот раз — в графитовом платье-русалке и сережках-шандельерах Chopard.