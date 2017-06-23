В Москве стартовал 39-й Международный московский кинофестиваль: помимо многообещающей заявленной программы, церемония открытия отличилась красной дорожкой. Рассказываем и показываем самые красивые наряды первого дня.
ММКФ-2017: самые яркие наряды открытия
По традиции в кинотеатре «Россия» гостей встречал президент фестиваля Никита Сергеевич Михалков. Его спутницей на вечер стала итальянская актриса Орнелла Мути, которая выбрала для выхода черный комбинезон Zuhair Murad с прозрачными вставками и украшения от главного спонсора киносмотра — ювелирно-часовой компании Chopard. Кроме нее в брюках на торжественном мероприятии появилась Кристина Орбакайте, добавившая в образ яркий акцент при помощи классических голубых лодочек.
Экспрессию в церемонию привнесли радужные аутфиты российских актрис: красное платье Екатерины Климовой, «чешуйчататое» оранжевое — Натальи Бардо, блестящее как дискобол синее — Марии Кравцовой и нежно-оливковое — Анны Снаткиной. В них также сочетались все актуальные на сегодняшний день тенденции: металлизированная фактура, длинный шлейф, глубокое декольте и рюши.
Трендам ответили также образы Екатерины Вилковой в платье-халате от Tegin, Екатерины Шпицы в наряде Valentin Yudashkin с глубоким разрезом и Светланы Ходченковой, которая, как и на Каннском кинофестивале и «Кинотавре», стала звездой красной дорожки. На этот раз — в графитовом платье-русалке и сережках-шандельерах Chopard.
Фото: пресс-служба Mercury
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