ММКФ-2017: самые яркие наряды открытия

В Москве стартовал 39-й Международный московский кинофестиваль: помимо многообещающей заявленной программы, церемония открытия отличилась красной дорожкой. Рассказываем и показываем самые красивые наряды первого дня. 

  • Никита Михалков и Орнелла Мути в комбинезоне Zuhair Murad и украшениях Chopard

  • Кристина Орбакайте в Chapurin 

  • Глюкоза в Enteley

  • Дарья Мороз в Tegin

  • Маруся Фомина в Christian Dior

  • Светлана Бондарчук в Elie Saab

По традиции в кинотеатре «Россия» гостей встречал президент фестиваля Никита Сергеевич Михалков. Его спутницей на вечер стала итальянская актриса Орнелла Мути, которая выбрала для выхода черный комбинезон Zuhair Murad с прозрачными вставками и украшения от главного спонсора киносмотра — ювелирно-часовой компании Chopard. Кроме нее в брюках на торжественном мероприятии появилась Кристина Орбакайте, добавившая в образ яркий акцент при помощи классических голубых лодочек. 

  • Екатерина Климова в Escada

  • Наталья Бардо в украшениях Chopard

  • Мария Кравцова в платье Marc Jacobs и украшениях Chopard

  • Анна Снаткина в украшениях Chopard

  • Маруся Зыкова

Экспрессию в церемонию привнесли радужные аутфиты российских актрис: красное платье Екатерины Климовой, «чешуйчататое» оранжевое —  Натальи Бардо, блестящее как дискобол синее —  Марии Кравцовой и нежно-оливковое —  Анны Снаткиной. В них также сочетались все актуальные на сегодняшний день тенденции: металлизированная фактура, длинный шлейф, глубокое декольте и рюши.  

  • Светлана Ходченкова

  • Екатерина Вилкова в Tegin

  • Екатерина Шпица в платье Valentin Yudashkin и украшениях Chopard

  • Ксения Князева

Трендам ответили также образы Екатерины Вилковой в платье-халате от Tegin, Екатерины Шпицы в наряде Valentin Yudashkin с глубоким разрезом и Светланы Ходченковой, которая, как и на Каннском кинофестивале и «Кинотавре», стала звездой красной дорожки. На этот раз — в графитовом платье-русалке и сережках-шандельерах Chopard. 

Фото: пресс-служба Mercury

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