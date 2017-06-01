Полтавченко намерен превратить Петербург в центр модной индустрии России

Международный экономический форум, стартовавший сегодня в Петербурге, начался с дискуссий о моде. Власти города заявили о возможности создания бизнес-инкубатора с передовым оборудованием для молодых дизайнеров, а также сети шоу-румов, где производители одежды смогли бы реализовывать свою продукцию на особых условиях. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко на пленарной сессии «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка».

Георгий Полтавченко

губернатор Санкт-Петербурга

«Правительство нашего города поставило перед собой амбициозную, но вполне выполнимую задачу — завоевать и укрепить статус Санкт-Петербурга как центра модной индустрии России. Для этого, на мой взгляд, у нас есть все предпосылки».

Георгий Полтавченко также отметил, что в городе сегодня работает более двух тысяч дизайнеров одежды, а за последние годы появилось несколько десятков ярких имен и брендов, которые стали известны далеко за пределами Санкт-Петербурга. Кроме того, сообщается о намерении правительства подготовить комплекс налоговых и финансовых преференций для предприятий легкой промышленности и области моды в целом. 

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