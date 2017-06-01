Полтавченко намерен превратить Петербург в центр модной индустрии России

Георгий Полтавченко также отметил, что в городе сегодня работает более двух тысяч дизайнеров одежды, а за последние годы появилось несколько десятков ярких имен и брендов, которые стали известны далеко за пределами Санкт-Петербурга. Кроме того, сообщается о намерении правительства подготовить комплекс налоговых и финансовых преференций для предприятий легкой промышленности и области моды в целом.