Российские звезды на Каннском кинофестивале-2017

Десант российских знаменитостей на юбилейном Каннском фестивале оказался самым многочисленным: оценить мировые кинопремьеры приехали не только деятели индустрии кино, но и продюсеры, модели, бизнесмены и частые героини светской хроники. Для того, чтобы каждая из них успела пройтись по красной дорожке, время звездного дефиле продлили на полчаса. За это организаторам стоит сказать отдельное спасибо: некоторые платья хотелось рассматривать как можно дольше и пристальнее. 

  • Светлана Ходченкова в Alberta Ferretti

  • Екатерина Мцитуридзе в Oscar de la Renta 

  • Дарья Строкоус в Christian Dior 

  • Регина Тодоренко в Anastasia Zadorina

  • Наталья Османн в платье Yana Raskovalova и Мурад Османн

Уже в первые дни киносмотра на Лазурном берегу были замечены владелица сети магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, стилист и fashion-продюсер Галина Голованова, супруга Андрея Урганта Елена Романова, актриса театра и кино Полина Сидихина и дочь продюсера картины «Нелюбовь» Эля Роднянская. Многие из них доверили отвечать за ответственный выход российские марки: Alexander Terekhov, Chari, Homo Consomatus, B.Le.sk и Lets go dress.

  • Эля Роднянская в Alexander Terekhov и Хатуля Авсаджанашвили в платье Calvin Klein и жакете Jil Sander

  • Елена Романова в Tarik Ediz

  • Полина Сидихина в B.Le.sk

  • Полина Сидихина в Lets go dress

  • Галина Голованова в платье питерского бренда PSSP Studio

  • Галина Голованова в платье питерского бренда Chari

  • Галина Голованова в платье питерского бренда Homo Consommatus

Актриса Светлана Устинова приехала поддержать во Дворец фестивалей фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и вышла к фотографам в прозрачном платье Christian Dior. Девушка вполне могла претендовать на звание настоящего открытия вечера, но вместо этого столкнулась с самым страшным кошмаром — дабл-дрессингом. Перед ней в том же платье позировала 16-летняя французская модель Тилан Блондо.

  • Светлана Устинова в платье Christian Dior перед выходом на красную дорожку 

  • Модель Тилан Блондо в том же платье Christian Dior, что и на Светлане Устиновой 

Особенно в Каннах в этом году ждали Ирину Шейк, ставшую мамой больше месяца назад. Желтое платье Atelier Versace и черное прозрачное от Balmain доказали, что беременность и роды на ее фигуре никак не отразились. 

  • Ирина Шейк в Atelier Versace

  • Ирина Шейк в Balmain 

В Atelier Versace по набережной Круазет также прошлась Наталья Водянова, посетившая благотворительный показ Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief. Ее коллега Саша Лусс отдала предпочтение платью Ermanno Scevrino, а Наташа Поли, которую мы обычно видим в Roberto Cavalli, на юбилейном кинофестивале поддержала отечественного производителя — Ульяну Сергеенко.

  • Наталья Водянова в Atelier Versace

  • Саша Лусс в Ermanno Scervino

  • Наташа Поли в Ulyana Sergeenko 

Но, Канны были бы не Каннами, без Виктории Бони. Девушка для выхода выбрала модели из коллекций ливанского кутюрье Georges Hobeika: в розовом с кружевом и пайетками появилась на церемонии открытия, а в инфантильном белом — на вечеринке Chopard. Однако больше всех внимание прессы привлек наряд Виктории в накидке из перьев Joao Rolo Couture — и это несмотря на французские +25.

  • Виктория Боня в Georges Hobeika

  • Виктория Боня в Georges Hobeika на вечеринке Chopard

  • Виктория Боня в Joao Rolo Couture

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