Десант российских знаменитостей на юбилейном Каннском фестивале оказался самым многочисленным: оценить мировые кинопремьеры приехали не только деятели индустрии кино, но и продюсеры, модели, бизнесмены и частые героини светской хроники. Для того, чтобы каждая из них успела пройтись по красной дорожке, время звездного дефиле продлили на полчаса. За это организаторам стоит сказать отдельное спасибо: некоторые платья хотелось рассматривать как можно дольше и пристальнее.
Российские звезды на Каннском кинофестивале-2017
Уже в первые дни киносмотра на Лазурном берегу были замечены владелица сети магазинов Babochka Хатуля Авсаджанашвили, стилист и fashion-продюсер Галина Голованова, супруга Андрея Урганта Елена Романова, актриса театра и кино Полина Сидихина и дочь продюсера картины «Нелюбовь» Эля Роднянская. Многие из них доверили отвечать за ответственный выход российские марки: Alexander Terekhov, Chari, Homo Consomatus, B.Le.sk и Lets go dress.
-
Эля Роднянская в Alexander Terekhov и Хатуля Авсаджанашвили в платье Calvin Klein и жакете Jil Sander
-
Елена Романова в Tarik Ediz
-
Полина Сидихина в B.Le.sk
-
Полина Сидихина в Lets go dress
-
Галина Голованова в платье питерского бренда PSSP Studio
-
Галина Голованова в платье питерского бренда Chari
-
Галина Голованова в платье питерского бренда Homo Consommatus
Актриса Светлана Устинова приехала поддержать во Дворец фестивалей фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и вышла к фотографам в прозрачном платье Christian Dior. Девушка вполне могла претендовать на звание настоящего открытия вечера, но вместо этого столкнулась с самым страшным кошмаром — дабл-дрессингом. Перед ней в том же платье позировала 16-летняя французская модель Тилан Блондо.
Особенно в Каннах в этом году ждали Ирину Шейк, ставшую мамой больше месяца назад. Желтое платье Atelier Versace и черное прозрачное от Balmain доказали, что беременность и роды на ее фигуре никак не отразились.
В Atelier Versace по набережной Круазет также прошлась Наталья Водянова, посетившая благотворительный показ Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief. Ее коллега Саша Лусс отдала предпочтение платью Ermanno Scevrino, а Наташа Поли, которую мы обычно видим в Roberto Cavalli, на юбилейном кинофестивале поддержала отечественного производителя — Ульяну Сергеенко.
Но, Канны были бы не Каннами, без Виктории Бони. Девушка для выхода выбрала модели из коллекций ливанского кутюрье Georges Hobeika: в розовом с кружевом и пайетками появилась на церемонии открытия, а в инфантильном белом — на вечеринке Chopard. Однако больше всех внимание прессы привлек наряд Виктории в накидке из перьев Joao Rolo Couture — и это несмотря на французские +25.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.