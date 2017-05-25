Десант российских знаменитостей на юбилейном Каннском фестивале оказался самым многочисленным: оценить мировые кинопремьеры приехали не только деятели индустрии кино, но и продюсеры, модели, бизнесмены и частые героини светской хроники. Для того, чтобы каждая из них успела пройтись по красной дорожке, время звездного дефиле продлили на полчаса. За это организаторам стоит сказать отдельное спасибо: некоторые платья хотелось рассматривать как можно дольше и пристальнее.