Пока музыкальные критики обсуждают «феномен Дрейка», взявшего на сегодняшней церемонии Billboard Music Awards рекордные 13 статуэток, мы изучили образы гостей церемонии и, кажется, поняли: дизайнеры отдали лучшие наряды тем, кто сейчас блистает на Каннском кинофестивале, оставив музыкантам не самые удачные костюмы, которые сразу же хочется развидеть.
Billboard Music Awards-2017: худшие наряды церемонии
Певица Хэлси, к примеру, позировала фотографам в деконструированной юбке из коллекции Junn.J, Майли Сайрус тонула в рюшах Alessandra Rich (и спасать ее, кстати, совсем не хотелось), а Ребекка Блэк выбрала для премии обрезанный пиджак и следы от загара в купальнике. Превзошла всех певица Дэнсия в желтом комбезе и шляпке — познакомьтесь, кажется, с самым нелепым нарядом этого года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.