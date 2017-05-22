Billboard Music Awards-2017: худшие наряды церемонии

Пока музыкальные критики обсуждают «феномен Дрейка», взявшего на сегодняшней церемонии Billboard Music Awards рекордные 13 статуэток, мы изучили образы гостей церемонии и, кажется, поняли: дизайнеры отдали лучшие наряды тем, кто сейчас блистает на Каннском кинофестивале, оставив музыкантам не самые удачные костюмы, которые сразу же хочется развидеть.

  • Певица Денсия 

  • Рита Ора в Francesco Scognamiglio Couture

  • Ноа Сайрус

  • Хейли Стейнфилд в David Koma 

  • Хэлси в Junn.J

  • Китайская певица Джейн Чжан 

  • Певица Z Lala

  • Певица Кирстин Малдонадо 

  • Австралийская певица и актриса Майя Митчелл 

  • Ребекка Блэк 

  • Ванесса Хадженс и Майли Сайрус в Alessandra Rich

Певица Хэлси, к примеру, позировала фотографам в деконструированной юбке из коллекции Junn.J, Майли Сайрус тонула в рюшах Alessandra Rich (и спасать ее, кстати, совсем не хотелось), а Ребекка Блэк выбрала для премии обрезанный пиджак и следы от загара в купальнике. Превзошла всех певица Дэнсия в желтом комбезе и шляпке — познакомьтесь, кажется, с самым нелепым нарядом этого года.

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