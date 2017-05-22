Певица Хэлси, к примеру, позировала фотографам в деконструированной юбке из коллекции Junn.J, Майли Сайрус тонула в рюшах Alessandra Rich (и спасать ее, кстати, совсем не хотелось), а Ребекка Блэк выбрала для премии обрезанный пиджак и следы от загара в купальнике. Превзошла всех певица Дэнсия в желтом комбезе и шляпке — познакомьтесь, кажется, с самым нелепым нарядом этого года.