В ДЛТ пройдет public talk с Маноло Блаником

Напомним, выставка-ретроспектива стартет 11 мая при поддержке ДЛТ. В Главном штабе можно будет сопоставить 214 пар обуви и 30 авторских рисунков с референсами из литературы, живописи, кинематографа: фильмами Висконти и Кокто, музами Елизаветой Австрийской и Паулиной Боргезе, коллекциями Коко Шанель, Кристобаля Баленсиаги и Ива Сен-Лорана, работами русских конструктивистов и даже дягилевскими балетами.

10 мая, 18:00
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21-23
Вход свободный

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  • Автор: sobaka
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  • Места: ДЛТ

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