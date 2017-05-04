В ДЛТ пройдет public talk с Маноло Блаником

Напомним, выставка-ретроспектива стартет 11 мая при поддержке ДЛТ. В Главном штабе можно будет сопоставить 214 пар обуви и 30 авторских рисунков с референсами из литературы, живописи, кинематографа: фильмами Висконти и Кокто, музами Елизаветой Австрийской и Паулиной Боргезе, коллекциями Коко Шанель, Кристобаля Баленсиаги и Ива Сен-Лорана, работами русских конструктивистов и даже дягилевскими балетами.