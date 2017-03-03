Платья на одно плечо и ботфорты в новой коллекции Isabel Marant

За что мы любим коллекции Изабель Маран? За комфортные вещи и остроумный стайлинг. Француженка лихо компонует привычные нам вещи в новые сочетания. В новом сезоне Маран вспомнила восьмидесятые: блузы на одно плечо,штаны-«бананы», подпоясанные ремнем платья в цветок и много люрекса.