Платья на одно плечо и ботфорты в новой коллекции Isabel Marant

Свитеры, по совету дизайнеру, заправляем в брюки, скинни-джинсы — в высокие сапоги, жакеты подпоясываем толстым ремнем, а любой образ завершаем серьгами-люстрами. 

За что мы любим коллекции Изабель Маран? За комфортные вещи и остроумный стайлинг. Француженка лихо компонует привычные нам вещи в новые сочетания. В новом сезоне Маран вспомнила восьмидесятые: блузы на одно плечо,штаны-«бананы», подпоясанные ремнем платья в цветок и много люрекса. 

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  • Автор: sobaka
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