Стартовало онлайн-голосование «Новые имена в дизайне 2017»

В этом году мы получили почтии 400 заявок от молодых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений. А 24 марта путем онлайн-госолования читателей определим два победителя — автор коллекции одежды и линии аксессуаров. И это еще не всё: наш экспертный совет, который состоит из профессионалов индустрии, выберет еще 8 участников, которые получат стажировки, возможность участия в итоговом показе на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg и съемку лукбука. Полный список призов мы объявим на днях.

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  • Автор: sobaka
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