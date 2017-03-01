Стартовало онлайн-голосование «Новые имена в дизайне 2017»

В этом году мы получили почтии 400 заявок от молодых дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений. А 24 марта путем онлайн-госолования читателей определим два победителя — автор коллекции одежды и линии аксессуаров. И это еще не всё: наш экспертный совет, который состоит из профессионалов индустрии, выберет еще 8 участников, которые получат стажировки, возможность участия в итоговом показе на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg и съемку лукбука. Полный список призов мы объявим на днях.