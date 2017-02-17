Канье Уэст в Gosha Rubchinskiy, преступник на показе Philipp Plein и другие мемы этой недели

Пока зарубежные стритвеар-порталы всерьез обсуждают этот образ Канье Уэста, российские пользователи сети сравнивают аутфит рэпера с одеждой провинциального алкоголика: «Дядя Вася собрался за водкой», «Когда играл в комп, а мамка послала за хлебом в магазин во дворе», «Похоже Канье все-таки был в Гольяново». Такая реакция предсказуема: треники с надписью «Спорт» рэперу достались от Гоши Рубчинского, который собирает мудборд в российских дворах. Для иностранцев это выглядит экзотично и круто, а для нас такое сочетание еще надолго останется суровой провинциальной реальностью.