Комментируем главные события прошедшей недели — церемонию Grammy и нью-йорскую неделю моды — в мемах.
Канье Уэст в Gosha Rubchinskiy, преступник на показе Philipp Plein и другие мемы этой недели
Пока зарубежные стритвеар-порталы всерьез обсуждают этот образ Канье Уэста, российские пользователи сети сравнивают аутфит рэпера с одеждой провинциального алкоголика: «Дядя Вася собрался за водкой», «Когда играл в комп, а мамка послала за хлебом в магазин во дворе», «Похоже Канье все-таки был в Гольяново». Такая реакция предсказуема: треники с надписью «Спорт» рэперу достались от Гоши Рубчинского, который собирает мудборд в российских дворах. Для иностранцев это выглядит экзотично и круто, а для нас такое сочетание еще надолго останется суровой провинциальной реальностью.
Также на этой неделе Канье представил новую коллекцию Yeezy. Ничего нового мы не увидели: дубленки, как у бездомных, заправленные в сапоги тренировочные штаны, потертые джинсовые куртки и свитшоты. Разве что лохматую шубу в сети связали с недавним приездом рэпера в Москву.
Бывший уголовник Джереми Микс, признанный в соцсетях «самым красивым в мире преступником», год назад закончил отбывать наказание и заключил контракт с модельным агентством. Его подиумный дебют случился на показе Philipp Plein в Нью-Йорке. Абсурд происходящего дошел до того, что после шоу Карин Ройтфельд назвала преступника своим новым другом.
Золотой костюм рэпера Си Ло Грин — лучшее, что случилось на премии «Грэмми». Из мемов, которые появились на следующий день после церемонии, можно составлять альбом. Образ сравнили с Буддой, роботом из «Звездных войн», снитчем из квиддича и конфетами Ferrero Rocher. Но эффектнее всего, по мнению пользователей, рэпер смотрелся бы в особняке Дональда Трампа, который блогеры регулярно высмеивают из-за обилия золота.
Мы уже рассказывали, что максимально глубокое декольте и оголенная грудь — одна из важных примет сезона. По крайней мере, на красной дорожке. На «Грэмми» певица Холзи появилась в полностью расстегнутой рубашке, под которой ничего не было, — и стала объектом для шуток. На самом деле у этого образа есть бэкграунд: певица скопировала ход из клипа Creep главной девчачьей хип-хоп-группы девяностых TLC.
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