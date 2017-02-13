В Лос-Анджелесе прошла 59-я премия «Грэмми», где вручили статуэтки за лучшие песни и альбомы прошедшего года. А мы традиционно выбрали best-dressed гостей церемонии.
Леди Гага в мини-шортах, беременная Бейонсе и другие знаменитости на красной дорожке «Грэмми 2017»
Героем церемонии стала Бейонсе: и не только потому, что выиграла статуэтку «Лучшее музыкальное видео» за клип Formation. На сцене певица в наряде дизайнера Питера Дундаса устроила перформанс с голографическими изображениями дочки Блю и мамы Тины, хореографией и рискованным трюком со стулом несмотря на беременность. Но и это еще не всё: британская певица Адель отказалась принять награду за свой альбом «25», объявив, что Бейонсе с ее монуметальным альбом Lemonade больше заслуживает этой победы.
Еще одним шоустоппером вечера снова стала Леди Гага. На красной дорожке певица появилась в лакированных ботфорта, колготках в сетку и в жакете с внушительным вырезом, а вау-эффекта добавило ее выступление с группой Metallica: музыканты исполнили песню Moth the Flame.
Что касается результатов, то лучшей песней года назвали «Hello» Адель. Также певица победила в номинациях «Запись года» и «Лучший поп-альбом». Дебютом года назван Chance The Rapper. Лучшим рок-альбомом в 2017-ом признали Tell Me I'm Pretty команды Cage the Elephant. Главной рэп-песней стал трек Дрейка «Hotline Bling». Также «Грэмми» посмертно наградил ушедшую легенду — Дэвида Боуи. Он победил во всех пяти категориях, в которых был номинирован. Его последнюю пластинку «Blackstar» признали лучшим альбомом альтернативной музыки, а награду «Лучшее рок-исполнение» он получил за заглавную песню Blackstar.
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