Леди Гага в мини-шортах, беременная Бейонсе и другие знаменитости на красной дорожке «Грэмми 2017»

Героем церемонии стала Бейонсе: и не только потому, что выиграла статуэтку «Лучшее музыкальное видео» за клип Formation. На сцене певица в наряде дизайнера Питера Дундаса устроила перформанс с голографическими изображениями дочки Блю и мамы Тины, хореографией и рискованным трюком со стулом несмотря на беременность. Но и это еще не всё: британская певица Адель отказалась принять награду за свой альбом «25», объявив, что Бейонсе с ее монуметальным альбом Lemonade больше заслуживает этой победы.