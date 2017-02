Леди Гага в мини-шортах, беременная Бейонсе и другие знаменитости на красной дорожке «Грэмми 2017»

Что касается результатов, то лучшей песней года назвали «Hello» Адель. Также певица победила в номинациях «Запись года» и «Лучший поп-альбом». Дебютом года назван Chance The Rapper. Лучшим рок-альбомом в 2017-ом признали Tell Me I'm Pretty команды Cage the Elephant. Главной рэп-песней стал трек Дрейка «Hotline Bling». Также «Грэмми» посмертно наградил ушедшую легенду — Дэвида Боуи. Он победил во всех пяти категориях, в которых был номинирован. Его последнюю пластинку «Blackstar» признали лучшим альбомом альтернативной музыки, а награду «Лучшее рок-исполнение» он получил за заглавную песню Blackstar.