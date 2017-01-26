Бархатные куртки, плащи чекистов и еще 30 вещей из новых коллекций наших дизайнеров

osome2some

Базовые для марки вещи — пальто и тренчкоты — в новой коллекции osome2some балансируются сезонными хитами: штанами со штрипками, сборчатыми топами и брюками с нарочито необработанными краями. «Весна-лето — это геометрия и гранж, мы проклеивали, а не обрабатывали плотный шелк, оставляли иллюзию недошитости и рваных краев, а принты для платьев заказывали в Лондоне», — комментируют свою работу дизайнеры Наталья Бузакова и Анна Андриенко. Часть вещей уже доступна в шоу-руме бренда, который переехал на Фурштатсткую улицу.