Мы полагаем, что все это будут носить. В новинках сезона весна-лето 2017 локальных брендов есть три мужские коллекции, форма летчиков-героев, этнические мотивы и даже немного гранжа. Рассказываем обо всем по порядку.
Бархатные куртки, плащи чекистов и еще 30 вещей из новых коллекций наших дизайнеров
Sorry I’m not
Детали, качество, креатив, сарказм и секс — по словам основателя бренда Никиты Моисеенко из Петербурга, именно на этих столпах строится концепция Sorry I’m Not. Марка выпускает коллекции для женщин и мужчин: первым достанутся платья в викторианском стиле, комбинезоны в змеиных расцветках и бархатные наряды с капюшоном, вторым — шелковые тренчкоты и цветочные комплекты из жаккарда. С этого сезона вещи бренда будут доступны в Петербурге — на четвертом этаже Au Pont Rouge.
osome2some
Базовые для марки вещи — пальто и тренчкоты — в новой коллекции osome2some балансируются сезонными хитами: штанами со штрипками, сборчатыми топами и брюками с нарочито необработанными краями. «Весна-лето — это геометрия и гранж, мы проклеивали, а не обрабатывали плотный шелк, оставляли иллюзию недошитости и рваных краев, а принты для платьев заказывали в Лондоне», — комментируют свою работу дизайнеры Наталья Бузакова и Анна Андриенко. Часть вещей уже доступна в шоу-руме бренда, который переехал на Фурштатсткую улицу.
Biryukov
Олег Бирюков — фанат пропорций: мы любим его за чутко приталенные силуэты платьев, аристократическую длину юбок и пальто с рукавами 3/4. В новом сезоне к мастерски скроенным вещам базового гардероба софт-минималист добавил белоснежные плащи, напоминающие о спортивных ветровках, и бадлоны с высоким и широким горлом, как у анораков. В Петербурге всё это будет доступно в мультибренде Bosco di Ciliegi на Невском, 11.
Dress up Hero
В мудборде дебютной полноценной коллекции Ильи Бостона — герои советской эпохи, космонавты и летчики. Из этого получились добротные куртки пилотов, чекистские плащи и портупеи, которые можно посмотреть в мастерской бренда на Моховой, 45.
M-u-r
Во второй коллекции бренда Ани Дружининой только черное: классные широкие хлопковые брюки (7500 руб.) и топы (3500 руб.) на завязках, которые можно носить каждый день, и непрактичные, но зато очень красивые прозрачные накидки (5000 руб.). Купить вещи можно в онлайн-магазине марки.
Saint-Tokyo
Весна-лето у Юры Питенина — это спадающие с плеч блузки, юбки-кольчуги, тренчи-халаты, перфорированные платья и худи с цветочной вышивкой.
Lena Maximova
Лена Максимова приготовила на лето костюмы-пижамы, бархатные пуховики и провокационные надписи: «Моя новая коллекция называется ORGAniSM. Это игра слов: в процессе работы мы решили, что все люди составляют единый организм, в котором каждый хочет жить в удовольствие, поэтому для акцента на этом мы и выделили на свитшотах и футболках слово «оргазм». Вещи уже продаются в магазинах 8-store и Freedom Store.
Artem Shumov
Финалист нашего конкурса «Новые имена в дизайне» — тот, с кем должна ассоциироваться новая мужская мода в России. В вишлисты редакции из новой коллекции попали шелковые костюмы с лампасами, легкие тренчкоты, много комбинезоном (любимая вещь Шумова) и канареечного цвета брюки на кулисках.
So Number One
В шоу-руме марки на Петровском проспекте уже доступны вещи из весенне-летней коллекции — знакомые юбки-пачки, прозрачные накидки с воланами, платья-комбинации и тренчкоты, но в новой палитре из елового, желтого, голубого и нежно-бирюзового.
PSSP
Название нового бренда расшифровывается как Petr Starostin Saint Petersburg, а темой последней коллекции выбран этнокитч. Принцип многослойности, орнаменты, стеганую ткань и баски с красной отстрочкой Петр Старостин позаимствовал у экспонатов Этнографического музея, а сложную шнуровку одолжил у шведов. Вещи, которые больше напоминают арт-объекты, представлены в магазине Teplosvetlo на Пушкинской.
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