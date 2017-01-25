В Париже закончились недели мужской моды, которые не обошлись без моделей из Петербурга. Почти все они были отправлены на мировой подиум с подачи Тани Азаровой, основателя агентства Tann Model Management. Больше всех показов сделал Тимур Симаков: модель прошел кастинги Fendi, Yohji Yamamoto, Ermenegildo Zegna, Sacai, закрыл шоу Etro и снялся в лукбуке Z Zegna.