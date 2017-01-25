Наши модели на мужских неделях моды

В Париже закончились недели мужской моды, которые не обошлись без моделей из Петербурга. Почти все они были отправлены на мировой подиум с подачи Тани Азаровой, основателя агентства Tann Model Management. Больше всех показов сделал Тимур Симаков: модель прошел кастинги Fendi, Yohji Yamamoto, Ermenegildo Zegna, Sacai, закрыл шоу Etro и снялся в лукбуке Z Zegna.

  • Тимур Семаков на показе Fendi

  • Тимур Семаков на показе Ermenegildo Zegna

  • Тимур Семаков закрывает показ Etro

  • Тимур Симаков на показе Yohji Yamamoto

Антон Миненков, который стал лицом рекламной кампании Lanvin Homme, принял участие и в показе бренда. Александр Гордеев ходил на Acne Stuios, Juun J и Diesel Black Gold, а Александр Айзятов — на Etudes, а Юджин Иванов — на Issey Miyake, Walter Van Beirendonck, Frankie Morello и Thom Browne.

  • Антон Миненков на показе Lanvin

  • Юджин Иванов на показе Frankie Morello

  • Александр Гордеев на показе Diesel Black Gold

  • Александр Айзятов на показе Etudes

  • Александр Гордеев на показе Juun J

  • Юджин Иванов на показе Thom Browne

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