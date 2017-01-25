В Париже закончились недели мужской моды, которые не обошлись без моделей из Петербурга. Почти все они были отправлены на мировой подиум с подачи Тани Азаровой, основателя агентства Tann Model Management. Больше всех показов сделал Тимур Симаков: модель прошел кастинги Fendi, Yohji Yamamoto, Ermenegildo Zegna, Sacai, закрыл шоу Etro и снялся в лукбуке Z Zegna.
Наши модели на мужских неделях моды
Антон Миненков, который стал лицом рекламной кампании Lanvin Homme, принял участие и в показе бренда. Александр Гордеев ходил на Acne Stuios, Juun J и Diesel Black Gold, а Александр Айзятов — на Etudes, а Юджин Иванов — на Issey Miyake, Walter Van Beirendonck, Frankie Morello и Thom Browne.
Напомним, после недели мужской моды в Париже стартовала неделя кутюрной, на подиуме которой мы уже видели сестер Вику и Юлю Павловых, также воспитанниц агентства Tann Model Managenent.
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