Коллекция осень-зима 2021 получила название ARCHITECTURE, в нее вошли каркасные сумки, рюкзаки, чехлы для телефонов, кошельки и обложки для паспорта. Вдохновлена она (что понятно по названию) архитектурой. Дизайнер и номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2015 года Ася Мальберштейн разработала геометричные аксессуары четких форм.
Петербургский дизайнер Ася Мальберштейн создала коллекцию сумок вместе с маркой ARNY PRAHT
Сумки созданы из устойчивых к влажности и перепадам температуры экокожи и фурнитуры. В качестве декора — минималистичные застежки и кнопки, также некоторые модели дополнены широкими ремнями и карманами. Каждый аксессуар носит название архитектурного термина.
Ася Мальберштейн
дизайнер
В рамках сотрудничества нам удалось создать классные аксессуары из экокожи. В коллекцию вошли как привычные, но модернизированные и улучшенные модели, так и совершенно новые аксессуары. Все модели — унисекс и подойдут и парням, и девушкам.
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