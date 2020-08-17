Арсений Бродач — основатель бренда Delo Design, создавший идеальные дома для карельских скал, кресло «Каеф» и стол «Столег»

Как от дизайна кофеен, баров и хостелов вы перешли к автономному производству — мебели и целых домов?

Я понял, что меня абсолютно не удовлетворяют реализации многих интерьеров: заказчики экономят, строители стараются сделать как проще и пренебрегают технологиями, производства мебели работают некачественно. Также рынок серийной мебели в России очень ограничен — и мне было неинтересно использовать в проектах китайские фейки. Поэтому мы создали свое производство и постепенно от индивидуальной продукции перешли к серийной. В общем, если мы не ведем объект полностью — чаще всего он не получается, значит тратить на него время не стоит. Впрочем, мы все еще открыты для проектирования.

Да, мы занимались и проектами общественных пространств в Петербурге — например, «Флигель» и «Третий кластер». Но без нужного менеджмента они быстро обросли самодеятельными сооружениями, колхозной мебелью — проекты утратили свою суть. Хотя, например, баром Do Immigration с красным мостом через двор я доволен — это некая панк-архитектура, все было построено из дешевых и бэушных материалов и выглядит и функционирует так, как должно.

Звучите как контрол-фрик! Но при этом вы отдаете на аутсорс части производственного процесса?

Да, я такой! Наши цеха прокачаны по работе с металлом и шитью мягких деталей. Это то, что лежит в основе большей части нашей продукции. Но многое мы действительно отдаем на аутсорс, иначе нам не вывезти. Нам пришлось бы покупать и содержать кучу дорогого оборудования, арендовать намного больше площади, нанимать и обучать людей. Например, чтобы резать некоторые детали из металла, нам понадобился бы свой лазер, а он стоит порядка десяти миллионов рублей и занимает много места. Та же история с трубогибом, который гнет трубу в разных плоскостях, и с ЧПУ-фрезерным станком, который режет элементы стульев и диванов из фанеры. Партнеры, с которыми мы работаем — результат многолетних поисков. В их профессионализме мы уверены. Кого-то нашли на «Авито» кого-то по рекомендации, кто-то оказался нашим соседом.