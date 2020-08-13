Модель и художник Александр Гордеев снялся в весеннем лукбуке Sacai

За последний год к творческим проявлениям Саши добавилось искусство. У него прошла выставка в московской галерее betweenwindows, а также модель и художник принял участие в групповой выставке Abstract Mind 2020 в Корее. Сейчас некогда петербуржец больше времени проводит в Токио, чем в России, но считать его своим мы не перестали.