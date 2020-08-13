Гордеев переехал в Петербург ради работы в Tann Model Management, дефилировал на показах Marcelo Burlon, Salvatore Ferragamo, Rick Owens, Lemaire, появлялся в лукбуке Palomo Spain и кампейне Harley-Davidson и был лицом Vivienne Westwood. И вот в его портфолио добавился лукбук весна 2021 японского бренда Sacai. Александр представил один из образов коллекции, над которой основательница и креативный директор марки Читосе Абе работала вместе с американским художником Хэнком Уиллисом Томасом.
Модель и художник Александр Гордеев снялся в весеннем лукбуке Sacai
За последний год к творческим проявлениям Саши добавилось искусство. У него прошла выставка в московской галерее betweenwindows, а также модель и художник принял участие в групповой выставке Abstract Mind 2020 в Корее. Сейчас некогда петербуржец больше времени проводит в Токио, чем в России, но считать его своим мы не перестали.
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