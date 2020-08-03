Платья А-силуэта, открытые плечи и жемчуг: за что мы обожаем Жаклин Кеннеди

Один из главных маркеров образа Жаклин периода до, во время и после Белого дома — ожерелье из жемчуга. Одно из них специально для первой леди разработал американский ювелир Kenneth Jay Lane. Джеки носила одну, две или три нитки жемчуга, причем не только на приемы, но и во время будничных прогулок с детьми. В девяностые у марки Franklin Mint вышли бусы, именуемые Jackie. Оммажем это никак нельзя назвать, но вот работающим маркетинговым ходом — вполне.

Но не только с жемчугом прочно связано имя и образ Жаклин Кеннеди. Будучи женой президента, она часто появлялась с сумкой-хобо от Gucci, выпущенной модным домом в сороковых годах. Благодаря любви Джеки аксессуар пережил реинкарнацию в шестидесятые, получив не не только популярность, но и имя. Сумку назвали Jackie O. Модель по-прежнему актуальна и востребована, поэтому и в новом сезоне Gucci переосмыслили и перевыпустили ее.