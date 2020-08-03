Шляпка-таблетка, нить жемчуга, платья А-силуэта — любые, даже самые неординарные вещи, в которых появлялась Жаклин Кеннеди, мгновенно и на года становились бестселлерами. Она не боялась экспериментировать, отчего и стала полноправной фэшн-иконой — даже сейчас образы некогда первой леди Америки цитирует Мелания Трамп. На прошлой неделе Джекки Кеннеди исполнился бы 91 год: вспоминаем, какое влияние она оказала на моду от 60-х и до наших дней.
Платья А-силуэта, открытые плечи и жемчуг: за что мы обожаем Жаклин Кеннеди
История Жаклин Кеннеди или Джеки О — это не история Золушки, которая из простушки превратилась в фэшн-икону. Жаклин Бувье родилась в престижном пригороде Нью-Йорка, занималась лакроссом и конным спортом, так что к двубортным пиджакам, жакетам и головным уборам была приучена с детства.
Что ей очень пригодилось, когда Жаклин стала первой леди Америки — носить шляпы ее обязывал статус. Кеннеди стала амбассадором шляпки-таблетки, которая до сих пор ассоциируется именно с ней. Эту модель выбрал американский модельер Рой Холстон, как альтернативу привычным широкополым шляпам. Общение с Холстом Жаклин продолжила и уже посте того, как шляпы перестали быть для нее обязательным аксессуаром. Покинув Белый дом и выйдя замуж за греческого магната Аристотеля Онассиса, Джеки сменила шляпку-таблетку на платки. В ее коллекции не обошлось и без платка Hermès.
К самым известным элементам образа Жаклин времен ее брака с Джоном Кеннеди относятся платья-трапеции, воротники-стойки, открытые плечи, туфли на невысоком каблуке, перчатки, жакеты и рукава три четверти. За стиль Джеки того периода отвечал дизайнер Олег Кассини. Благодаря его работе образы некогда первой леди признаны образцом элегантности, появилось (ставшее уже шаблонным) словосочетание «стиль Джеки», а многие из ее нарядов цитируются и сейчас действующими первыми леди (речь, конечно, о Мелании Трамп). До того, как стать дизайнером Жаклин Кеннеди, Кассини трудился в Голливуде, был художником по костюмам и одевал Аву Гарднер, Кэтрин Хепберн, Мэрилин Монро и Джуди Гарланд.
Создавая «стиль Джеки», дизайнер частенько вдохновлялся любимыми французскими брендами своей клиентки — Dior, Chanel и Givenchy. Носить вещи модных домов часто Жаклин не позволял опять же статус, но в двубортных пиджаках авторства Кассини угадывается влияние ее дизайнеров-фаворитов. Несмотря на отличную службу Кассини, после убийства Джона Кеннеди, Жаклин не только старалась избегать вида Белого дома, но и отказалась от услуг своего дизайнера.
Один из главных маркеров образа Жаклин периода до, во время и после Белого дома — ожерелье из жемчуга. Одно из них специально для первой леди разработал американский ювелир Kenneth Jay Lane. Джеки носила одну, две или три нитки жемчуга, причем не только на приемы, но и во время будничных прогулок с детьми. В девяностые у марки Franklin Mint вышли бусы, именуемые Jackie. Оммажем это никак нельзя назвать, но вот работающим маркетинговым ходом — вполне.
Но не только с жемчугом прочно связано имя и образ Жаклин Кеннеди. Будучи женой президента, она часто появлялась с сумкой-хобо от Gucci, выпущенной модным домом в сороковых годах. Благодаря любви Джеки аксессуар пережил реинкарнацию в шестидесятые, получив не не только популярность, но и имя. Сумку назвали Jackie O. Модель по-прежнему актуальна и востребована, поэтому и в новом сезоне Gucci переосмыслили и перевыпустили ее.
После 1963 года Джеки О больше не нужно было транслировать образ, соответствующий высокому статусу, но она осталась приверженцем элегантности. Правда теперь в ее нарядах появилась расслабленность, в них стали прослеживать отголоски стиля бохо. Джеки делала выбор в пользу черного цвета, пробовала принты, закрывала лицо массивными солнечными очками. На смену костюмам-двойкам пришли свободные брюки и брюки-клеш, пиджаки и мини Yves Saint Laurent. Она стала смелее и раскованнее, неизменным осталась любовь к платьям без рукавов. Так Жаклин Кеннеди удалось не только получить звание фэшн-иконы, но и сформировать узнаваемый и цитируемый образ даже среди далеких от моды людей.
Фото: bouvierclass
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