digital-коллекции, фильмы-презентации и платья: 5 показов мужской Недели моды в Париже, которые запомнят все

Loewe

Джонатан Андерсон пошел дальше всех и подготовил 24-часовое digital-шоу. Начал со старой-доброй «распаковки» и сторителлинга — в ролике-презентации он достает по очереди модели из новой мужской коллекции, рассказывая об истории создания вещей. Кроме этого, Андерсон дополнил виртуальную презентацию лекциями и творческими встречами, которые проходили в Instagram Loewe в день показа. В мужскую коллекцию бренда вошли плетеный жилет, водолазки с максимально объемными рукавами, круглые тренчи и свитшот с принтом картины американского художника Пола Кадмуса.