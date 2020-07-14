Вчера завершилась первая виртуальная мужская Неделя моды в Париже. И внимания заслуживают не только коллекции, но и сами digital-показы. Чтобы приспособиться к новым реалиям большинство брендов заменили офлайн-шоу мини-фильмами, встречами в прямом эфире и лекциями в соцсетях.
digital-коллекции, фильмы-презентации и платья: 5 показов мужской Недели моды в Париже, которые запомнят все
J.W. Anderson
Вместо моделей — манекены, вместо лиц — маски авторства художников Пола Англада и Бертжана Пота. Коллекция бренда создавалась дистанционно, о чем Джонатан Андерсон и рассказал в видео, которым представил новую линию своего бренда. Работал он с подручными тканями и материалами: в ход пошли обои, лоскуты, отрезы, оставшиеся от прошлых коллекций.
Хедлайнеры J.W. Anderson весна-лето 2021 — платья разных фасонов: от приталенный с цветочными принтами до свободных с завышенной талией. Также в коллекцию вошли кейпы, жакеты и тельняшки.
Rick Owens
Основатель и креативный директор бренда Рик Оуэнс тоже обратился к кинематографу. Мини-фильм показывает примерку мужской коллекции весна-лето 2021 в ателье Rick Owens.
Коллекция, как и видео, выполнена в черно-белых цветах. Модели примеряют монохромные шорты с разрезами, пиджаки с широкими плечами и майки-алкоголички.
Loewe
Джонатан Андерсон пошел дальше всех и подготовил 24-часовое digital-шоу. Начал со старой-доброй «распаковки» и сторителлинга — в ролике-презентации он достает по очереди модели из новой мужской коллекции, рассказывая об истории создания вещей. Кроме этого, Андерсон дополнил виртуальную презентацию лекциями и творческими встречами, которые проходили в Instagram Loewe в день показа. В мужскую коллекцию бренда вошли плетеный жилет, водолазки с максимально объемными рукавами, круглые тренчи и свитшот с принтом картины американского художника Пола Кадмуса.
Lanvin
Видео для новой коллекции бренда сделал режиссер Тео Стефанини. Съемки проходили в Идеальном дворце почтальона Шеваля во французском Отриве. Под музыку шотландской группы Cocteau Twins модели ходят по эстетским локациям. Получился, конечно, совсем не показ, а красивый клип.
В нем креативный директор Бруно Сиалелли показал рубашки с объемными рукавами, шорты-бермуды, двубортные пальто и шелковые платки.
Dior
Креативный директор бренда Ким Джонс представил двухактный фильм-рассказ о художнике из Ганы Амоако Боафо, с которым работал над созданием коллекции весна-лето 2020. В первой части создатель принтов новой линии делится своим видением моды, опытом сотрудничества с модным домом и творческой техникой. Второй акт фильма состоит из демонстрации вещей коллекции.
Ее главные герои — рубашки в ретро стиле, водолазки в рубчик с апликациями по мотивам картин Амоако Боафо и шорты с поясом.
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