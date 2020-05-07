Симон Порт Жакмюс объявил о закрытии бренда Jacquemus

Жакмюс рассказал, что период пандемии натолкнул его на мысли о том, чем он хочет заниматься на самом деле.

«Пандемия, карантин и весь текущий кризис случился так внезапно и настолько изменил наши жизни, что, так или иначе, каждый из нас, дизайнеров, задумался над тем, что действительно хочет делать в своей жизни <...> Я не привык мыслить цифрами и ориентироваться на прибыль — за 10 с лишним лет работы в индустрии я успел понять, что это не самое важное в жизни. И еще я успел понять, что необязательно быть только дизайнером или только художником — мир полон возможностей и сейчас самое время их использовать. Я хочу воспользоваться возможностью и почувствовать себя по-настоящему свободным».

В июне 2019 года бренд Jacquemus отметил свое десятилетие масштабным показом, который прошел посреди лавандовых полей в Провансе. Шоу спродюсировало Bureau Betak, которое придумывает площадки для главных домов моды уже более 20 лет. Коллекция весна-лето приехала в Петербург в конце апреля. Свободные костюмы с пастельными пейзажами, словно вдохновленные работами Эдгара Дега, платья с ремнями-лентами и акварельным принтом, свободные кюлоты и юбки оттенка фуксия уже доступны на сайте tsum.ru и в универмаге на Большой Конюшенной 21-23, где работает пункт выдачи заказов и есть возможность оформить выездную примерку.

Недавно Симон Порт Жакмюс запустил флешмоб — он предложил создавать портреты-композиции из подручных вещей и одежды, найденной дома. По хештегу #jacquemusathome уже почти две тысячи абстрактных публикаций, лучшие из которых успели попасть в stories Instagram-аккаунта бренда Jacquemus (если успеете присоединиться к челленджу, у вас тоже есть шанс). Нашу подборку самых необычных работ смотрите по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.